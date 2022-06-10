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10 июня, 2022
 
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"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ

Попенко: Не знаю только, как привыкнуть к этому свисту в ушах, который появился после стрельб
Попенко: Не знаю только, как привыкнуть к этому свисту в ушах, который появился после стрельб
Фото: popenko_hennadii / Instagram

Украинский актер и ведущий Геннадий Попенко, который служит рядовым в ВСУ, 9 июня в Instagram рассказал о своих результатах во время учебной стрельбы.

По словам Попенко, из автомата у него получилось сразить мишень в виде президента РФ Владимира Путина. 

"Из автомата уничтожен Путин, а из пулемета  опора мишени. Граната из подствольного гранатомета улетела за пределы полигона. Наверное, нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Не знаю только, как привыкнуть к этому свисту в ушах, который появился после стрельб", подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2000 году на "Новом канале", где проработал девять лет.

В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010-м работал на "UA:Перший", а в 2012-м вернулся на первое место работы.

До войны Попенко работал на канале "2+2", снимался в украинских сериалах.

8 июня 2022 года ведущий принес присягу на верность украинскому народу

Теги: Владимир Путин, гранатомет, граната, война России против Украины, телеведущий, Геннадий Попенко
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