"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ

По словам Попенко, из автомата у него получилось сразить мишень в виде президента РФ Владимира Путина.

"Из автомата уничтожен Путин, а из пулемета – опора мишени. Граната из подствольного гранатомета улетела за пределы полигона. Наверное, нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Не знаю только, как привыкнуть к этому свисту в ушах, который появился после стрельб", –подытожил он.

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Контекст:

Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2000 году на "Новом канале", где проработал девять лет.

В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010-м работал на "UA:Перший", а в 2012-м вернулся на первое место работы.

До войны Попенко работал на канале "2+2", снимался в украинских сериалах.

8 июня 2022 года ведущий принес присягу на верность украинскому народу.