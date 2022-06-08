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08 июня, 2022
 
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"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ

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Попенко: Спонсор первого комплекта формы тесть
Попенко: Спонсор первого комплекта формы – тесть
Фото: popenko_hennadii / Instagram

Украинский актер и ведущий Геннадий Попенко принес присягу на верность украинскому народу – он пошел служить рядовым в ВСУ. Об этом артист сообщил 8 июня, разместив соответствующее фото в Instagram.

"Спонсор первого комплекта формы – тесть. Забрал его запасной рыбацкий комплект. Найду себе и ребятам, только тогда верну тестю", – написал Попенко.

Актер добавил, что его "пиксельная жизнь началась с бу-га-га". По словам Попенко, во время присяги у него сорвался карабин и упал автомат, а сам он перепутал команды.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2000 году на "Новом канале", где проработал девять лет.

В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010-м работал на "UA:Перший", а в 2012-м вернулся на первое место работы.

До войны Попенко работал на канале "2+2", снимался в украинских сериалах.

Ведущий женат. Вместе с супругой Ириной воспитывает дочь Богдану (2012).

Теги: ВСУ, война России против Украины, Геннадий Попенко
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