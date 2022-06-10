  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства

По словам Роднянского, Медведев является членом группировки, которую создали бывшие партийные чиновники вместе с представителями криминального мира.
"Это понятийная группировка, созданная усилиями бывших партийных чиновников и криминала в момент распада огромной империи на ее обломках. Они взяли и рекрутировали каких-то мальчиков-"пионэров" из ленинградского университета, среди которых был этот метр с кепкой, который сейчас из себя корчит важного и дико опасного человека", – заявил Роднянский.
Он напомнил, что когда Медведев был президентом РФ, его за глаза называли жалким.
"Он и остался жалким. Что нам его обсуждать? Обычный, жалкий, ничтожный человечек. Ну хочет выглядеть идиотом? У него получается. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные какие-то средства. Что-то вроде того. Чего обсуждать животное?" – подытожил он.
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Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент России Владимир Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).