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10 июня, 2022
 
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Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства

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Медведев был президентом РФ в 2008 2012 годах
Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах
Фото: ЕРА

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский 8 июня в эфире канала "Украина 24" назвал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева жалким человеком, которому хочется выглядеть идиотом, и это у него получается.

По словам Роднянского, Медведев является членом группировки, которую создали бывшие партийные чиновники вместе с представителями криминального мира. 

"Это понятийная группировка, созданная усилиями бывших партийных чиновников и криминала в момент распада огромной империи на ее обломках. Они взяли и рекрутировали каких-то мальчиков-"пионэров" из ленинградского университета, среди которых был этот метр с кепкой, который сейчас из себя корчит важного и дико опасного человека", – заявил Роднянский. 

Он напомнил, что когда Медведев был президентом РФ, его за глаза называли жалким. 

"Он и остался жалким. Что нам его обсуждать? Обычный, жалкий, ничтожный человечек. Ну хочет выглядеть идиотом? У него получается. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные какие-то средства. Что-то вроде того. Чего обсуждать животное?" – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

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Контекст:

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент России Владимир Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).

Теги: Дмитрий Медведев, Александр Роднянский, война России против Украины
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