  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства

По словам Роднянского, Медведев является членом группировки, которую создали бывшие партийные чиновники вместе с представителями криминального мира.

"Это понятийная группировка, созданная усилиями бывших партийных чиновников и криминала в момент распада огромной империи на ее обломках. Они взяли и рекрутировали каких-то мальчиков-"пионэров" из ленинградского университета, среди которых был этот метр с кепкой, который сейчас из себя корчит важного и дико опасного человека", – заявил Роднянский.

Он напомнил, что когда Медведев был президентом РФ, его за глаза называли жалким.

"Он и остался жалким. Что нам его обсуждать? Обычный, жалкий, ничтожный человечек. Ну хочет выглядеть идиотом? У него получается. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные какие-то средства. Что-то вроде того. Чего обсуждать животное?" – подытожил он.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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