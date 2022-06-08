Невзоров: Всадники алкоголипсиса в белых халатах уже мчатся, но Медведев не понимает, что они мчатся за ним

"Мы имеем дело с абсолютно маразматической реальностью. В России никто не может установить причинно-следственную связь между своей нищетой, своей безнадегой и маразмом, который творится [в РФ]", – подчеркнул Невзоров.

По его словам, подтверждением тому могут служить высказывания экс-президента России, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Например, когда с телом Димона Медведева будут работать патологоанатомы, они, вероятно, будут жутко шокированы. Потому что в теменной кости черепа обнаружится врожденное прямоугольное отверстие размером примерно пять на 11 сантиметров, при жизни скрытое начесом. Медики будут очень озадачены, так как таких аномалий классическая анатомия никогда не знала. Что за прямоугольное отверстие? Будет проведено исследование, которое установит, что при жизни черепная полость этого пациента использовалась как копилка. В которую работники Кремля, как пятачок в копилку, могли вбросить абсолютно любую глупость", – сказал Невзоров.

По его мнению, некорректно использовать так "глуповатого" человека, как это делает Кремль.

"Периодически Димона выводят на публику, заставляют совершать головой набор движений, тогда накопившиеся в черепном резервуаре глупости начинают тереться друг о друга и звучать. Это всегда смешно. Но вообще такое использование пусть глуповатого, но все-таки живого человека некорректно", – подчеркнул публицист.

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Он заявил, что президент России Владимир Путин собрал вокруг себя кунсткамеру "политических уродцев" вроде Медведева, чтобы "казаться повыше своих верных карликов".

"На днях Димона опять вынесли на публику и заставили делать движения головой. Результаты были потрясающие. Накопленные за неделю маразмы пришли в движение, и Медведев сообщил миру, что он вызвал всадников апокалипсиса. И что всадники уже скачут на вызов. Мы же понимаем, что на самом деле это всадники алкоголипсиса. И они в белых халатах уже мчатся. Но он не понимает, что они мчатся к нему. Мчатся за Димоном. Известно, что Кремлевская стена – это лучшая защита от психиатров. Это будет уже не первая скорая помощь, которую развернули возле Спасских ворот. Там комендатура ориентирована, знает, кто главный враг – психиатры. Они никогда не пройдут. Но Димону мерещатся родные черты [байкера Александра] Залдастанова, [пропагандистки] Маши Захаровой, [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и других персонажей этого всего кремлевского панокптикума, той кунсткамеры политических уродцев, которую собрал вокруг себя [Владимир] Путин, чтобы всегда казаться повыше своих верных карликов", – отметил собеседник.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



