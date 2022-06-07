Невзоров: Огромная надежда лишить Путина этой третьей груди народной поддержки, из которой он сосал без ограничений

Невзоров: Мы можем лишать эту войну той народной поддержки, которая является ее топливом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Чем питается война в Украине? Естественно, шизофренией [президента РФ Владимира] Путина, российским фашизмом, но она питается и народной поддержкой в России. С шизофренией и фашизмом мы ничего поделать не можем. Но, как выяснилось, мы можем лишать эту войну той народной поддержки, которая является ее топливом", – сказал Невзоров.

Он отметил, что в России есть как ярые приверженцы фашистской идеологии, так и неопределившиеся люди, которые ничего не знают о войне.

"Помимо 10-15% убежденных лютых фашистов, которые готовы нюхать трупозные ямы, облизываться от счастья, если в них лежат украинцы. Есть люди абсолютно неопределившиеся и вообще не знающие правды об этой войне. Конечно, когда они будут узнавать, и узнают", – подчеркнул публицист.

Он полагает, что когда неопределившиеся люди "увидят кровную и лютую заинтересованность знаковых для себя персон в свободе Украины", они могут прекратить свою поддержку режима.

"В России мой пример может оказать детонирующее влияние, чтобы у них возник хотят бы интерес. В Кремле ужасно боятся, что знаковые персонажи обратят внимание на то, что происходит и заставят людей задуматься. Огромная надежда сейчас, когда прошло столько дней проклятой войны, лишить Путина этой третьей груди народной поддержки, из которой он хлебал и сосал до этой минуты абсолютно без всяких ограничений", – подчеркнул публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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