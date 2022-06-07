Невзоров: Вся российская сраная интеллигенция – опарыши. Они либо молчат, либо считают тихий писк "Нет войне" грандиозным гражданским поступком

"Россия – фашистское государство, где все боятся всего. Где нет не то что свободы слова, а уже и свободы мысли. На любую свою мерзость они придумывают законы. Что-нибудь напишут для собственного удобства и называют это законом. Понятно, что боятся все. Тема Украины становится запретной в так называемых элитах. Эта вся сволочь, все эти опарыши, которые копошатся в гниющей государственности России и отлично себя чувствуют, – они считают теперь дурным тоном об этом вспоминать. Они овладели предельно мерзко тактикой замалчивания для себя лично этого вопроса", – рассказал Невзоров.

Он подчеркнул, что достаточно сложно отделить тех, кто действительно фашист, от тех, кто боится пойти против общества.

"Этот мерзкий образ поведения является общественно одобряемым. Для них общественное одобрение крайне важно. Для них создан чумной барак, где не болеть чумой неприлично. И любой, кто не демонстрирует зверюжничество и подонство, выбывает. Особенно это касается так называемого простонародия. Вся сраная интеллигенция – они такие опарыши. Они молчат либо считают, что тихий писк "Нет войне" – это грандиозный гражданский поступок, за который в Украине нужно ставить памятник", – отметил публицист.

По его словам, в России есть "великолепные, отважные люди".

"В Питере есть старушка, которую чуть ли не через сутки на трое увозит милиция. Рвет ее антивоенные картины про Украину, а через сутки она снова на месте. Какой-то небольшой процент исключений есть", – сообщил Невзоров.

Он убежден, что каждый, кто видит преступления, обязан встать на сторону жертвы.

"Если бы эти 140 млн человек стали и заслонили собой Украину от сумасшедшего Путина, что они и должны были бы сделать, то этого кошмара не случилось бы. Думаю, мы только в начале тех чудовищный событий, которые будут терзать это время, наши страны, наш век и наш мир", – резюмировал собеседник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube