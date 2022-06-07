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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Вся российская сраная интеллигенция – опарыши. Они либо молчат, либо считают тихий писк "Нет войне" грандиозным гражданским поступком

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Невзоров: Все эти опарыши, которые копошатся в гниющей государственности России, овладели предельно мерзко тактикой замалчивания вопроса Украины
Невзоров: Все эти опарыши, которые копошатся в гниющей государственности России, овладели предельно мерзко тактикой замалчивания вопроса Украины
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Тема Украины становится запретной в так называемых элитах России, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Россия – фашистское государство, где все боятся всего. Где нет не то что свободы слова, а уже и свободы мысли. На любую свою мерзость они придумывают законы. Что-нибудь напишут для собственного удобства и называют это законом. Понятно, что боятся все. Тема Украины становится запретной в так называемых элитах. Эта вся сволочь, все эти опарыши, которые копошатся в гниющей государственности России и отлично себя чувствуют, – они считают теперь дурным тоном об этом вспоминать. Они овладели предельно мерзко тактикой замалчивания для себя лично этого вопроса", – рассказал Невзоров.

Он подчеркнул, что достаточно сложно отделить тех, кто действительно фашист, от тех, кто боится пойти против общества.

"Этот мерзкий образ поведения является общественно одобряемым. Для них общественное одобрение крайне важно. Для них создан чумной барак, где не болеть чумой неприлично. И любой, кто не демонстрирует зверюжничество и подонство, выбывает. Особенно это касается так называемого простонародия. Вся сраная интеллигенция – они такие опарыши. Они молчат либо считают, что тихий писк "Нет войне" – это грандиозный гражданский поступок, за который в Украине нужно ставить памятник", – отметил публицист.

По его словам, в России есть "великолепные, отважные люди".

"В Питере есть старушка, которую чуть ли не через сутки на трое увозит милиция. Рвет ее антивоенные картины про Украину, а через сутки она снова на месте. Какой-то небольшой процент исключений есть", – сообщил Невзоров.

Он убежден, что каждый, кто видит преступления, обязан встать на сторону жертвы.

"Если бы эти 140 млн человек стали и заслонили собой Украину от сумасшедшего Путина, что они и должны были бы сделать, то этого кошмара не случилось бы. Думаю, мы только в начале тех чудовищный событий, которые будут терзать это время, наши страны, наш век и наш мир", – резюмировал собеседник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России

В число российских артистов, которые открыто и публично поддержали войну РФ против Украины, вошли среди прочих Лариса Долина, Владимир Машков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Маршал, Надежда Бабкина.

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал многих из них "выжившими из ума восковыми гнидами, которые поддержали массовое убийство украинцев".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, интеллигенция, Алеся Бацман, война России против Украины
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