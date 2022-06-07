Невзоров: У нас всех одна задача – остановить войну, вернув статус до 2014 года

"У нас всех одна задача – остановить войну. Но не в том состоянии, в каком она сейчас находится, когда столько награблено и оккупировано. Она может быть более или менее остановлена надежно, когда все вернется в границы до 24 февраля, и гарантировано она может быть полностью остановлена, когда можно будет захлопнуть ворота государственной границы Украины полностью, вернув статус до 2014 года. Только так. И то понятно, что это будет не очень надежно. Более надежные варианты мы в эфире обсуждать не будем", – сказал Невзоров.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube