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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: У нас всех одна задача – остановить войну, вернув статус до 2014 года

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Невзоров: Война не может остановиться, когда столько награблено и оккупировано
Невзоров: Война не может остановиться, когда столько награблено и оккупировано
Фото: Невзоров / Telegram

Война гарантировано может быть остановлена, когда можно будет полностью захлопнуть ворота государственной границы Украины, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"У нас всех одна задача – остановить войну. Но не в том состоянии, в каком она сейчас находится, когда столько награблено и оккупировано. Она может быть более или менее остановлена надежно, когда все вернется в границы до 24 февраля, и гарантировано она может быть полностью остановлена, когда можно будет захлопнуть ворота государственной границы Украины полностью, вернув статус до 2014 года. Только так. И то понятно, что это будет не очень надежно. Более надежные варианты мы в эфире обсуждать не будем", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Оккупанты захватили часть территорий на юге Украины, в частности – Херсонской, Николаевской и Запорожской областей

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, оккупация, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, границы
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