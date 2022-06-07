Невзоров еще не получил украинское гражданство – Данилов

"То, что касается Невзорова, давайте в отдельный ящик отведем. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством. Смотрите, я хочу, чтобы мы понимали: гражданство нашей страны – очень важная вещь, и они должны уважать наши законы и Конституцию. В жизни есть разные процессы, но если вы хотите получить наше гражданство, вы должны пройти определенную процедуру. Если вы проходите процедуру, можете это сделать", – сказал Данилов в ответ на вопрос, не было ли поспешным решение о предоставлении Невзорову гражданства.

Секретарь СНБО, говоря об отношении к "хорошим русским", высказал мнение, что многие российские олигархи захотят получить украинский паспорт. "И тут может быть странная ситуация, когда мы говорим, что наши, украинские, олигархи плохие, а российские для кого-то считаются такими "добрыми дядьками", всю жизнь финансировавшими Путина, российскую армию, и что сейчас мы должны вести в ними переговоры. Это пройдет", – добавил Данилов.

Он подчеркнул – определяться с позицией относительно российской агрессии нужно было в начале полномасштабного вторжения.

"24 февраля, 25-го, 27–28 февраля – тогда нужно было. Те люди, которые определились в это время, – они заслуживают уважения. А те, которые увидели, что у нас выйдет, и сейчас начинают перекрашиваться, – так не будет. Публичность процесса, публичность нашего общества не даст этим парням заниматься тем, чем они сейчас пытаются заняться. Просто не даст. Потому что в случае необходимости наше общество объединяется и защищает свою страну, нацию, идентичность и народ. И постоянно стоит на стороне правды и света. Если кто-то хочет как-то перетянуть, чтобы это стало тьмой, – не выйдет, ребята. Будете нести ответственность перед людьми, которые сейчас на фронте. Они вернутся и спросят с вас, спросят по полной программе", – добавил Данилов.

3 июня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Невзоров с женой получили гражданство Украины. Позже подписание президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего указа подтвердил сам Невзоров в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, а также Государственная миграционная служба – в комментарии "Укринформу".

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Невзоров подал документы для получения гражданства.