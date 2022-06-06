Невзоров: Я был доверенным лицом Путина по одной причине: он спас мне жизнь. Собчак дал добро на мое убийство. Этот долг я уже выплатил

"Я был доверенным лицом Путина по одной-единственной причине: он спас мне жизнь. Этот случай абсолютно документирован и известен. Это было во время Анатолия Собчака. Я действительно бедного мэра Санкт-Петербурга Собчака жестоко травил, нарушая все правила и обычаи ведения информационных войн. Потому что я же команчи. У меня нет никаких запретных методов. Я не считаю, что нельзя отравить колодец или незаметно для персонажа сзади снять скальп. Совершенно был офигевший от меня Собчак", – отметил Невзоров.

Он отметил, что тогда в коридоры Смольного "пришел криминал".

"Собчаку выдающиеся петербургские бандиты сказали, что решат с этим Глебычем за два часа. Потому что нужен был какой-нибудь дворец, парк или особняк в собственность, они понимали, что под гроб с моим телом они легко это получат. И Собчак дал добро. Как ни странно, тогда этому воспрепятствовал Путин. Тогда у него еще была капля соображения. И я долгое время считал себя ему обязанным. Поэтому когда ко мне явился представитель президента по Северо-Западу, я не мог отказать и решил выплатить этот долг. Но я его уже выплатил. Меня с ним более ничего не связывает. В 2014 году я единственный повел себя так, как повел, – категорически не принял аннексию Крыма", – заявил Невзоров.

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