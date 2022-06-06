Невзоров об украинском паспорте: Нужен был максимальный резонанс. В России многие миллионы споткнулись и задумались в этот момент

"Сейчас в России организовалось чудовищная по глупости и примитивности информационная тенденция борьбы с Украиной через объявление ее каким-то недогосударством, недостраной, каким-то недоразумением. Попытки представлять украинцев диким племенем, недолюдьми, какими-то папуасами, которые где-то далеко в бамбуковых юбочках, которые сопротивляются наведению порядка. И, конечно, вот эта индульгенция, которую придумала путинская пропаганда, бесит особенно сильно. Если мне рассказывают, что это дикое племя с чубами и варениками, которое можно безнаказанно истреблять, что они и делают. Они даже перестали выпендриваться и рассказывать, что проводят глобальные операции, они не стесняются признаваться в откровенном геноциде и упиваться сладостью убийств. Для человека чувствующего и свирепого это сигнал идти в украинцы", – сказал Невзоров.

Он считает, что сейчас нужно знаковым россиянам давать украинский паспорт, потому что они "способны обратить внимание на то, что сейчас Украина – государство номер один по уровню героизма".

"Я абсолютно понимаю президента Украины Владимира Зеленского, который пошел на эту историю с синим паспортом. Конечно, это прекрасный и точный расчет, потому что нужен был максимальный резонанс. И как мы видим, он есть. Но в России вероятно многие миллионы моих зрителей в этот момент споткнулись и задумались, потому что пропагандистская мерзость, которая творится в эфирах радиостанций и телекомпаний, в какой-то момент ушла на другой план", – отметил публицист.

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