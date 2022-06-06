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Невзоров об украинском паспорте: Нужен был максимальный резонанс. В России многие миллионы споткнулись и задумались в этот момент

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Невзоров: Россияне уже не стесняются признаваться в откровенном геноциде и упиваться сладостью убийств
Невзоров: Россияне уже не стесняются признаваться в откровенном геноциде и упиваться сладостью убийств
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Присвоение украинского гражданства российскому телеведущему и публицисту Александру Невзорову и его супруге затмило пропаганду в эфирах российских радиостанций и телекомпаний. Об этом Невзоров заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Сейчас в России организовалось чудовищная по глупости и примитивности информационная тенденция борьбы с Украиной через объявление ее каким-то недогосударством, недостраной, каким-то недоразумением. Попытки представлять украинцев диким племенем, недолюдьми, какими-то папуасами, которые где-то далеко в бамбуковых юбочках, которые сопротивляются наведению порядка. И, конечно, вот эта индульгенция, которую придумала путинская пропаганда, бесит особенно сильно. Если мне рассказывают, что это дикое племя с чубами и варениками, которое можно безнаказанно истреблять, что они и делают. Они даже перестали выпендриваться и рассказывать, что проводят глобальные операции, они не стесняются признаваться в откровенном геноциде и упиваться сладостью убийств. Для человека чувствующего и свирепого это сигнал идти в украинцы", – сказал Невзоров.

Он считает, что сейчас нужно знаковым россиянам давать украинский паспорт, потому что они "способны обратить внимание на то, что сейчас Украина – государство номер один по уровню героизма".

"Я абсолютно понимаю президента Украины Владимира Зеленского, который пошел на эту историю с синим паспортом. Конечно, это прекрасный и точный расчет, потому что нужен был максимальный резонанс. И как мы видим, он есть. Но в России вероятно многие миллионы моих зрителей в этот момент споткнулись и задумались, потому что пропагандистская мерзость, которая творится в эфирах радиостанций и телекомпаний, в какой-то момент ушла на другой план", – отметил публицист.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Невзоров с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины. 22 марта Следственный комитет РФ обвинил его в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле.

МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

3 июня стало известно, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, пропаганда, паспорт, гражданство, российская пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины, интервью
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