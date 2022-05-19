"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ

"Поразительно. Живут под бесноватым фюрером, исполняя его капризы и прихоти. Их лупят по мордасам любые дегенераты в погонах. Их российские солдаты жгут, грабят и совершают массовые убийства. Идет война. Их страна – преступник, презираемый всем миром. А они, замазанные до ушей в крови и дерьме, все играются в какую-то культурку, в книжки и выставки, пытаются делать вид, что ничего не происходит. Вот они где, фантастические твари", – написал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Невзоров с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины.

22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. При этом Невзоров подчеркнул, что знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. По словам публициста, пока он не принял окончательное решение, стоит ли возвращаться в Россию.

МВД России объявило в розыск телеведущего 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.