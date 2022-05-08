Невзоров: Безруков мог бы оправдать свою фамилию и пойти на передовую. Появились бы артисты безноговы

Невзоров: Мнение артистов бывает важным, когда оно свободно, когда эти артисты не ходят на поводках так, как ходят актеры в России Фото: lydianevzorova / Instagram

Он предположил, что мобилизацию в Росси могут объявить, поскольку "верховный главнокомандующий в Российской Федерации беспробудно глуп".

"Эта мобилизация принесет, по самым скромным подсчетам, примерно 50 тысяч новых трупов на поля Украины. Потому что если уж даже те орки – относительно подготовленные, которых бросили на вас с самого начала войны, – так исправно дохнут, то представь себе, что будет с алкоголизированными, расслабленными, больными, перепуганными, тупыми, не желающими, не умеющими ничего делать на войне, не владеющими ремеслом солдата... А вы же не дадите им пару лет, чтобы они этим ремеслом овладели. Нет, они, конечно, погибнут гораздо раньше. Понятно, что это люди, не предназначенные для войны. Это просто пушечное мясо, это какой-то скот на убой, пригодный, действительно, только для того, чтобы портить вам аппетит трупным запахом", – сказал Невзоров.

Он отметил, что мобилизация коснется не всех – "всякие депутаты, вероятно, часть артистов имеют бронь открепления от нее".

"Хотя именно они должны были бы идти на передовую. И [поддержавший войну российский] артист [Сергей] Безруков мог бы оправдать свою фамилию. Появились бы артисты безноговы, появилось бы вообще много смешных и знаковых персонажей, которые потом в переходах метро будут выклянчивать гривны. В переходах петербургского метро будут выклянчивать гривны у прохожих! Понимаешь? Это все, к сожалению, математика, это химия: я вижу все компоненты, я знаю реакцию. Вот все одутловатые девки в русском TikTok, которые требуют, чтобы им дали еще больше украинской крови, – они тоже могли бы отправиться на фронт", – сказал Невзоров.

Он считает, что на фронте все эти артисты и депутаты "могли бы организовать из себя выложенные буквой Z кучи трупов".

Публицист, комментируя большую публичную поддержку войны российскими артистами, призвал не считать их интеллектуалами и мыслителями.

"Мнение артистов бывает важным, когда оно свободно, когда эти артисты не ходят на поводках так, как ходят актеры в России. Потому что мы знаем, что достаточно двух слов абсолютно нейтральных, ничего не означающих – "нет войне" – для того, чтобы тебя скинули со всех репертуаров, чтобы тебе запретили выходить на сцену. Артист – существо вообще глубоко трусливое. Просто в силу того, что его профессия – повторять чужие слова с выражением и убедительно лгать", – сказал Невзоров, призвав "не придавать репликам актеров каких бы то ни было серьезных смыслов".

ВИДЕО