Невзоров: Безруков мог бы оправдать свою фамилию и пойти на передовую. Появились бы артисты безноговы

Он предположил, что мобилизацию в Росси могут объявить, поскольку "верховный главнокомандующий в Российской Федерации беспробудно глуп".
"Эта мобилизация принесет, по самым скромным подсчетам, примерно 50 тысяч новых трупов на поля Украины. Потому что если уж даже те орки – относительно подготовленные, которых бросили на вас с самого начала войны, – так исправно дохнут, то представь себе, что будет с алкоголизированными, расслабленными, больными, перепуганными, тупыми, не желающими, не умеющими ничего делать на войне, не владеющими ремеслом солдата... А вы же не дадите им пару лет, чтобы они этим ремеслом овладели. Нет, они, конечно, погибнут гораздо раньше. Понятно, что это люди, не предназначенные для войны. Это просто пушечное мясо, это какой-то скот на убой, пригодный, действительно, только для того, чтобы портить вам аппетит трупным запахом", – сказал Невзоров.
Он отметил, что мобилизация коснется не всех – "всякие депутаты, вероятно, часть артистов имеют бронь открепления от нее".
"Хотя именно они должны были бы идти на передовую. И [поддержавший войну российский] артист [Сергей] Безруков мог бы оправдать свою фамилию. Появились бы артисты безноговы, появилось бы вообще много смешных и знаковых персонажей, которые потом в переходах метро будут выклянчивать гривны. В переходах петербургского метро будут выклянчивать гривны у прохожих! Понимаешь? Это все, к сожалению, математика, это химия: я вижу все компоненты, я знаю реакцию. Вот все одутловатые девки в русском TikTok, которые требуют, чтобы им дали еще больше украинской крови, – они тоже могли бы отправиться на фронт", – сказал Невзоров.
Он считает, что на фронте все эти артисты и депутаты "могли бы организовать из себя выложенные буквой Z кучи трупов".
Публицист, комментируя большую публичную поддержку войны российскими артистами, призвал не считать их интеллектуалами и мыслителями.
"Мнение артистов бывает важным, когда оно свободно, когда эти артисты не ходят на поводках так, как ходят актеры в России. Потому что мы знаем, что достаточно двух слов абсолютно нейтральных, ничего не означающих – "нет войне" – для того, чтобы тебя скинули со всех репертуаров, чтобы тебе запретили выходить на сцену. Артист – существо вообще глубоко трусливое. Просто в силу того, что его профессия – повторять чужие слова с выражением и убедительно лгать", – сказал Невзоров, призвав "не придавать репликам актеров каких бы то ни было серьезных смыслов".
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".
В начале войны, по данным Пентагона, группировка российских войск, которая вторглась в Украину, насчитывала около 150 тыс. человек.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что президент РФ Владимир Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что мобилизацию в России объяснят тем, что РФ "воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром".
В Кремле назвали "чушью" и "неправдой" сообщения о всеобщей мобилизации в РФ и объявлении войны Украине 9 мая.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 25 тыс. российских военных.