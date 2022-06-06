Невзоров: Я в полном восторге от того, насколько жесткий прием оказан мне моими новыми согражданами в Украине. Я увидел свободу мнений

"О том, что президентский указ [о присвоении украинского гражданства] был подписан, я не знал. О нем не знал никто, пока кто-то его не слил. Спасибо большое сливщику. Вообще, готовилось обнародование этого факта совершенно иначе. Но что произошло, то произошло", – сказал Невзоров.

По его словам, он "в восторге" от того, как эту новость восприняли в Украине.

"Понимаю, до какой степени гражданину Украины тяжело преодолеть отвращение к любому без исключения гражданину России. Я понимаю, что украинцы не верят в хороших русских, не верят, что среди этого племени орков могут быть исключения. Я все понимаю. Я в полном восторге, насколько жесткий мне был оказан прием моими новыми согражданами в Украине", – подчеркнул публицист.

Он отметил, что свобода мнений, которая есть в Украине, фундаментальная ценность.

"Почему я в восторге? Я увидел свободу, свободу мнений, свободу слова. А я всегда ставил свободу слова выше, чем геополитические, политические, патриотические и любые другие соображения. Потому что свобода слова – это свобода мысли, свобода мысли – это свобода науки, свобода науки – это свобода развития. Фундаментальная вещь. А геополитика, [президент РФ Владимир] Путин и остальная хрень вторичны. Я понимаю настороженное отношение к себе украинцев", – заявил Невзоров.

При этом он считает себя "драгоценным союзником" для воюющей Украины.

"Я чрезвычайно важен. Оставаясь абсолютно знаковым, я действительно драгоценный союзник для Украины. [Президентом Украины Владимиром] Зеленским, скорее всего, руководил здравый холодный расчет. Он осознал калибр орудия и решил, что оно надо", – отметил Невзоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube