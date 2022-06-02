"Крестики на могилках сколошматят из резиновых дубинок?" Невзоров оценил шансы полицейских из РФ, которых везут бороться с украинскими партизанами

Для поездки в Луганскую область набирают силовиков из подразделений, специализирующихся на разгоне митингов

"Из каждой роты выбрали по 10–15. Путешествие полицейских продлится 45 дней и начнется в августе, всего отправят около 150 человек", – говорится в сообщении.

По информации "Базы", набирают силовиков из подразделений, специализирующихся на разгоне митингов и с опытом работы от пяти лет. Им обещают повышенную оплату.

Журналист Александр Невзоров, против которого в РФ возбуждено уголовное дело о так называемых военных фейках, скептически оценил эффективность такой подмоги.

"Вернутся двое. Кстати, интересно, крестики на 148 могилах сколошматят из досточек или сделают из скрещенных резиновых дубинок?" – написал Невзоров в Telegram.

О страхе РФ перед партизанской активностью в регионе пишет и американский Институт исследования войны (ISW). По его данным, оккупанты перебросили батальонно-тактическую группу (БТГ) в Купянск, контролируемый ними город на востоке Харьковской области в 30 км от Луганской области. Купянск находится далеко от линии фронта и недоступен украинским атакам, отмечают в институте и также связывают приезд дополнительных БТГ и полицейских с ожиданием подрывных действий.