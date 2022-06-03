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Невзоров с женой получили украинское гражданство

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Украинское гражданство Невзорову предоставлено согласно указу президента
Украинское гражданство Невзорову предоставлено согласно указу президента
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство. Об этом 3 июня в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, украинское гражданство Невзорову предоставлено указом президента Владимира Зеленского "за выдающиеся заслуги" перед Украиной.

"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", – написал Геращенко.

Он также добавил, что в РФ преследуют Невзорова за то, что о "честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/5131506110269528

Контекст:

Невзоров с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины.

22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. При этом Невзоров подчеркнул, что знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. По словам публициста, пока он не принял окончательное решение, стоит ли возвращаться в Россию.

МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. 

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, гражданство, Антон Геращенко, Владимир Зеленский
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