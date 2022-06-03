Невзоров с женой получили украинское гражданство

По его словам, украинское гражданство Невзорову предоставлено указом президента Владимира Зеленского "за выдающиеся заслуги" перед Украиной.

"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", – написал Геращенко.

Он также добавил, что в РФ преследуют Невзорова за то, что о "честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".