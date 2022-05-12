Российские СМИ сообщили, что Невзоров обжаловал свой заочный арест. Журналист ответил, что это "бред сивой кобылы"

Так, в пресс-службе суда агентству подтвердили, что "поступила жалоба", а адвокат Дмитрий Овчинников, которого ТАСС называет адвокатом журналиста, сообщил, что обжаловал избрание заочной меры пресечения в отношении Невзорова.

Он отказался комментировать ход следствия и озвучить позицию Невзорова, пояснив, что с него "взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия".

В свою очередь, Невзоров в Telegram подчеркнул, что не знает, "кто тот самозванец, подавший ходатайство об отмене ареста", но он журналиста не представляет и не имеет к нему ни малейшего отношения.

"Бред сивой кобылы. У меня нет адвоката, я никого не просил и никому не давал полномочий меня защищать. Судиться с СК – все равно, что судиться со стаей павианов. Никакого отношения ни к праву, ни к закону эта организация не имеет. После всех беззаконий, расправ с невинными, людоедских арестов, подлостей я воспринимаю ее, как коллективного чикатило в погонах. Никаких милостей и снисхождений мне от режима не надо, я их никогда не приму", – заявил он.