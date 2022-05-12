Российские СМИ сообщили, что Невзоров обжаловал свой заочный арест. Журналист ответил, что это "бред сивой кобылы"

Так, в пресс-службе суда агентству подтвердили, что "поступила жалоба", а адвокат Дмитрий Овчинников, которого ТАСС называет адвокатом журналиста, сообщил, что обжаловал избрание заочной меры пресечения в отношении Невзорова.
Он отказался комментировать ход следствия и озвучить позицию Невзорова, пояснив, что с него "взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия".
В свою очередь, Невзоров в Telegram подчеркнул, что не знает, "кто тот самозванец, подавший ходатайство об отмене ареста", но он журналиста не представляет и не имеет к нему ни малейшего отношения.
"Бред сивой кобылы. У меня нет адвоката, я никого не просил и никому не давал полномочий меня защищать. Судиться с СК – все равно, что судиться со стаей павианов. Никакого отношения ни к праву, ни к закону эта организация не имеет. После всех беззаконий, расправ с невинными, людоедских арестов, подлостей я воспринимаю ее, как коллективного чикатило в погонах. Никаких милостей и снисхождений мне от режима не надо, я их никогда не приму", – заявил он.
22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.
В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. При этом Невзоров подчеркнул, что знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".
25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. По словам публициста, пока он не принял окончательное решение, стоит ли возвращаться в Россию.
МВД России объявило в розыск телеведущего 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.