Зеленский заявил, что Невзоров подал документы на получение украинского гражданства

Зеленский: Если у нас есть возможность раскачивать российскую власть, то мы должны это делать с гражданами России, которые за Украину и против политики Путина Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По Невзорову: я знаю, что он подался на наше гражданство. Я знаю, что он хотел выйти из своего гражданства из-за того, что он поддерживает Украину… Он точно обращался", – сказал президент, не уточнив, получил ли тот гражданство Украины.

Зеленский высказал мнение, что Украина в попытках оборониться от российской агрессии должна использовать любое оружие.

"Если у нас есть возможность раскачивать российскую власть, то мы должны все это делать с гражданами России, которые полностью за Украину и полностью против политики президента России [Владимира] Путина. Мы должны вместе это делать, если есть такая возможность, почему нет? – продолжил он. – Мы же радуемся, когда [музыкант Андрей] Макаревич или [актриса Лия] Ахеджакова поддерживают Украину. Их пытаются лишить [в России] всего, насколько мне известно: и работы, и возможностей, и эфира. Они поддержали нас с самого начала войны, когда началось вторжение. Я считаю, что они – оружие Украины. Люди, у которых какое-либо гражданство, не украинское, но которые четко формулируют свою проукраинскую позицию и выступают против российской власти. Они на нашей стороне, мне так кажется".

3 июня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Невзоров с женой получили гражданство Украины. Позже подписание президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего указа подтвердил сам Невзоров в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, а также Государственная миграционная служба – в комментарии "Укринформу".