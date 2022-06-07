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Невзоров: Я от зависти попросил паспорт, потому что Украина свободная страна!

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Невзоров: Украина олицетворяет не только героизм, но и свободу
Невзоров: Украина олицетворяет не только героизм, но и свободу
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, почему попросил украинское гражданство.

"Я от зависти попросил паспорт, потому что Украина – свободная страна! Вы олицетворяете не только героизм, но и свободу тоже. Это всего-навсего зависть. Но это довольно светлая зависть", – подчеркнул Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Невзоров с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины. 22 марта Следственный комитет РФ обвинил его в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле.

МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

3 июня стало известно, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, паспорт, гражданство, Алеся Бацман, война России против Украины
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