Невзоров: Я от зависти попросил паспорт, потому что Украина свободная страна!

"Я от зависти попросил паспорт, потому что Украина – свободная страна! Вы олицетворяете не только героизм, но и свободу тоже. Это всего-навсего зависть. Но это довольно светлая зависть", – подчеркнул Невзоров.

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Контекст:

Невзоров с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины. 22 марта Следственный комитет РФ обвинил его в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле.

МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

3 июня стало известно, что он и его супруга получили украинское гражданство.