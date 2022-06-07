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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Я буду первым, кого публично лишат российского гражданства. И это будет великолепно

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Невзоров: В России меня называют изменником родины, дерьмом, иудой, сволочью. Там необычайно богатая палитра всяких оскорблений
Невзоров: В России меня называют изменником родины, дерьмом, иудой, сволочью. Там необычайно богатая палитра всяких оскорблений
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров заявил, что в России думают над возвращением практики лишения гражданства.

"Мне часто задают вопрос, что я буду делать со своим российским паспортом. Я думаю, такой проблемы не существует. Пусть разверзнется ад, пусть развернется драма и пусть меня лишат гражданства. Помните, в СССР это было самой высшей мерой наказания – лишение гражданства. Думаю, сейчас [в РФ идет речьо возрождении этой практики. Я думаю, буду первым", – отметил Невзоров.

Он заявил, что ему не нравится идея сжечь российский паспорт.

"Это детский сад. Я думаю, они сейчас сами его уничтожат. Вероятно меня причислят к спорному, но знаковому отряду мучеников, типа Солженицына. Ты же понимаешь, в Думе никто сознательно сам ничего не говорит. Им вбрасывают идеи, которые они озвучивают, и изучается реакция. Если эта идея проходит сейчас, меня, вероятно, лишат российского гражданства, и это будет великолепно. Они лишний раз докажут презрение к своей Конституции, собственную преступность и собственный дикий страх. Отлично", – сказал публицист.

По его словам, новость о его гражданстве вызвала в России истерику.

"Если в Украине мне вспоминают, что я в прошлом фашист, Литву, Чечню, что я один из идеологов этого всего ужаса, что, кстати, правда. Я изучал вопрос, но попутно и создавал его, что является одним из моих самых ценных свойств. Только конструктор танка хорошо знает, куда попадать, чтобы танк загорелся. Только зная их мерзкие идеологемы, к созданию которых я приложил руку, я знаю, что причиняет им наибольшие страдания. В России меня называют изменником родины, дерьмом, иудой, сволочью. Там необычайно богатая палитра всяких оскорблений. Жду того, момента когда меня начнут подвергать гражданской казни и высшей мере наказания", – сообщил Невзоров.   

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Невзоров стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, СССР, гражданство, Алеся Бацман
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