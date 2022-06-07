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Невзоров: Надежд на изменение России нет. Она будет возвращаться к своей лагерно-диктаторской форме

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Невзоров: Мои цели и цели Украины абсолютно совпадают
Невзоров: Мои цели и цели Украины абсолютно совпадают
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров заявил, что осознает бессмысленность своей войны против российской диктатуры.

"У меня цель – выиграть эту войну, по крайней мере на том участке, который мой личный, персональный. Здесь мои цели и цели Украины абсолютно совпадают. Я понимаю бессмысленность своей войны. Я понимаю, что вы выиграете ее и без меня. Я понимаю, что все будет сейчас происходить по законам жестокой, но очень справедливой логики. Я прекрасно понимаю, что надежд на изменение России нет", – заявил Невзоров.

По его мнению, Россия переживет "лютый позор", но не изменится.

"Есть такая хреновина под названием "никелид титана". Если из него сделать самую чудовищную, противоестественную козябру, затем подвергнуть воздействию определенной температуры, прямая чудесная палочка снова примет ту же самую уродливую форму. Вот такая же память своей лагерной диктаторской формы есть у России. Никуда не денется, Россия все равно примет эту форму. Несмотря на то, что сейчас она переживет и лютый позор, и лютейшее разочарование", – сказал публицист.

Он считает, что пониманию действительности мешает религия. 

"Постепенно происходит что-то, что позволяет людям России осознать взаимосвязь маразма и своего несчастья. Это очень важно. Эта установка причинно-следственных связей чрезвычайно важна, особенно в России, особенно после того, как мощно над мозгами россиян поработал [патриарх Русской православной церкви Кирилл] Гундяев с его конторой. Потому что религиозная вера не позволяет установить причинно-следственные связи либо их разрушает. Это ее основная функция", – пояснил Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля.

Невзоров осудил российскую агрессию против Украины. Он стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, патриарх Кирилл, религия, война, российская пропаганда, Алеся Бацман, война России против Украины, диктатор
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