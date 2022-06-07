Невзоров: Надежд на изменение России нет. Она будет возвращаться к своей лагерно-диктаторской форме

"У меня цель – выиграть эту войну, по крайней мере на том участке, который мой личный, персональный. Здесь мои цели и цели Украины абсолютно совпадают. Я понимаю бессмысленность своей войны. Я понимаю, что вы выиграете ее и без меня. Я понимаю, что все будет сейчас происходить по законам жестокой, но очень справедливой логики. Я прекрасно понимаю, что надежд на изменение России нет", – заявил Невзоров.

По его мнению, Россия переживет "лютый позор", но не изменится.

"Есть такая хреновина под названием "никелид титана". Если из него сделать самую чудовищную, противоестественную козябру, затем подвергнуть воздействию определенной температуры, прямая чудесная палочка снова примет ту же самую уродливую форму. Вот такая же память своей лагерной диктаторской формы есть у России. Никуда не денется, Россия все равно примет эту форму. Несмотря на то, что сейчас она переживет и лютый позор, и лютейшее разочарование", – сказал публицист.

Он считает, что пониманию действительности мешает религия.

"Постепенно происходит что-то, что позволяет людям России осознать взаимосвязь маразма и своего несчастья. Это очень важно. Эта установка причинно-следственных связей чрезвычайно важна, особенно в России, особенно после того, как мощно над мозгами россиян поработал [патриарх Русской православной церкви Кирилл] Гундяев с его конторой. Потому что религиозная вера не позволяет установить причинно-следственные связи либо их разрушает. Это ее основная функция", – пояснил Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube