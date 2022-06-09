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Веллер: Стукач Путин вдруг вообразил, что двигает мирами. По мозгам он – пацан с улицы

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Веллер Гордону: Путин идиот. Он человек из толпы
Веллер – Гордону: Путин – идиот. Он человек из толпы
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимира Путин – заурядный человек, который ничем особенно не запомнился во время работы в Комитете государственной безопасности СССР и случайно стал главой государства. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский писатель Михаил Веллер.

"Путин – идиот. Он человек из толпы. Он обычный пацан из толпы, один из нас. То, что он в КГБ дослужился до майора и был уволен, – это уже показатель. Потому что в КГБ, если ты не делаешь ничего, плывешь по течению и работаешь в аппарате Москвы, Ленинграда, – ты до полковника дослуживаешься автоматически. Время от времени тебя приглашают в контору, открывают шкаф, надевают на тебя рубашку, галстук, тужурку подходящего размера, накладывают на плечи погоны с соответствующим званием, делают фотографию, вклеивают тебе в удостоверение – и ты уходишь. Этой формы у тебя и нет – она только для фотографий. Так до полковника можно дослужиться автоматически", – сказал Веллер.

В официальной биографии Путина сказано, что в 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, после этого до 1990 года проходил службу в органах государственной безопасности, ее он закончил в звании подполковника. 

По информации Веллера, Путин на самом деле дослужился только до майора, звание подполковника было "его потолком", но он так его и не получил. Об этом в интервью "Радио Свобода" говорил и генерал-майор КГБ в отставке Олег Калугин ("он был майором всего лишь, его максимальный потолок – подполковник, то есть он мог бы получить подполковника приблизительно через год, но он им не стал").

"Путин по мозгам – пацан с улицы. Подполковник [КГБ] в отставке – его потолок. И даже не армейский подполковник. Стукач, завклубом в Дрездене (Путин пять лет, с 1985-го по 1990 год, жил в ГДР. Официально он числился сотрудником Дома советско-германской дружбы в Дрездене, неофициально, по данным "Настоящего времени", – занимался слежкой за советскими и немецкими гражданами. "ГОРДОН"). Он вдруг вообразил, что будет совершать какие-то действия. 20 лет он просидел на этой площадке и вообразил, что он на самом деле двигает мирами, что сейчас он объединит этот мир, потому что все остальное он сделал. Уже сотни миллиардов украдены. Уже у всех друзей 15-метровые пароходы, которые называются яхтами, и так далее. Пора сделать что-нибудь для истории!" описал Веллер возможные мотивы Путина начать войну против Украины. 

При этом в начале президентской каденции Путина крупные российские бизнесмены думали, что этот президент поможет сохранить их богатство, продолжил писатель. 

"Это зауряднейший человек, про которого олигархи думали, что он будет стеречь их добро. Как говорил [российский бизнесмен Сергей] Полонский, "у кого нет миллиарда – идет в жопу". Он был неправ. У кого есть миллиард  идет в жопу. У них сносит мозги, и они начинают жить в некоем ирреальном, виртуальном пространстве. И у них, умных людей, вроде [бизнесмена Бориса] Березовского, вдруг появляются дикие иллюзии, что кто-то, у кого в руках все рычаги власти, будет работать всю жизнь на них, а не на себя. Больше всех поплатились [бизнесмен Михаил] Ходорковский, который отсидел десятку и потерял бизнес, но Березовский гораздо круче – его просто удавили в ванной (по официальной версии, Березовский в 2013 году совершил самоубийство в своем доме в Великобритании. – "ГОРДОН")", – сказал Веллер. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В интервью изданию "ГОРДОН" бывший советский разведчик Юрий Швец сообщил, что в начале 80-х учился с Путиным в Краснознаменном институте КГБ СССР имени Ю.В. Андропова. По его словам, сослуживцы называли Путина Окурком. "Я общался с людьми, которые хорошо знали Путина задолго до его президентства. Все отмечали, что, помимо достаточно посредственных интеллектуальных способностей, он отличался чрезвычайной закомплексованностью. Путина буквально убивал собственный маленький рост, комплекс неполноценности был отпечатан на всей его фигуре и на лице. Такого человека нельзя было отправлять разведчиком за границу, потому что у него на лице было написано: "Завербуй меня!" – рассказал Швец.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Борис Березовский, Дмитрий Гордон, КГБ, Михаил Веллер, Сергей Полонский
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