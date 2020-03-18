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Экс-разведчик КГБ Швец: Когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле славы звезду с надписью "Спасибо тебе, агент Окурок"

Благодаря президенту РФ Владимиру Путину произошел скачек в развитии американского военно-промышленного комплекса, бюджет Пентагона поднялся до рекордных $738 млрд, а крупнейшие военные компании страны завалены заказами, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Швец: Я глубоко убежден, что сейчас в Кремле сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России
Швец: Я глубоко убежден, что сейчас в Кремле сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что больше, чем Путин, для развития американского военно-промышленного комплекса не сделал никто в мире, поэтому Центральное разведывательное управление должно отметить эти заслуги. Такое мнение он выразил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Я вообще считаю, что когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле славы звезду с надписью "Спасибо тебе, агент Окурок". Я серьезно. Вы только вдумайтесь. После развала СССР военно-промышленный комплекс США сжался, как шагреневая кожа. НАТО стало существовать практически только на бумаге. И только благодаря титаническим усилиям кремлевских бюджет Пентагона взлетел в этом году до рекордных $738 млрд, а крупнейшие компании ВПК США сейчас завалены заказами", – сказал Швец. 

По его мнению, это можно назвать сотрудничеством, "в котором Путин работает как бы на подаче".

"Он показывает мультик с мифическим чудо-оружием, а [американские компании] Raytheon или Lockheed получают от Пентагона долгожданные подряды на разработку систем нового поколения. И в отличие от РФ, это реальное, а не мультяшное оружие. Кремлевские пропагандоны с пафосом вопрошают: "Вы готовы умереть за Тарту"? А в ответ НАТО возрождается, как птица Феникс, начинает серию крупнейших за последние 25 лет учений у самых границ РФ (так близко от Москвы они не проводились никогда) и создают мощную группировку, которая останется там на постоянной основе", – отметил Швец. 

Он напомнил что именно во время президентства Путина в США раскрыли сразу 10 российских разведчиков-нелегалов, в том числе Героя Советского Союза Михаила Васенкова, который работал с середины 1970-х.

"Он был раскрыт при помощи его личного дела, которое спецслужбы США добыли из штаб-квартиры СВР (cлужба внешней разведки Российской Федерации. – "ГОРДОН") в Ясенево. Чтобы вы понимали, личное дело нелегала – это тяжелый фолиант страниц на 400. И вот его тайно вынесли из СВР и переправили в США. Для тех, кто работал во внешней разведке КГБ, это должно звучать невероятно. Такого не было со дня образования ЧК в 1917 году и стало возможным только при власти "питерских чекистов", – рассказал Швец. 

Кроме того, по его словам, при президенте Путине из РФ вывели более $1 трлн, прежде всего – в США.

"Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого "кремлевские" профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона. Я глубоко убежден, что сейчас в Кремле сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России", – резюмировал он. 

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2015 году в интервью изданию "ГОРДОН" Швец, который с 1993 года живет в США, подтвердил, что в начале 80-х учился вместе с Путиным в Краснознаменном имени Андропова институте КГБ СССР. По его словам, сослуживцы называли Путина Окурком.

В официальной биографии президента РФ упоминается его учеба в Краснознаменном институте имени Андропова в начале 1980-х, но без подробностей. СМИ писали, что в 1985 году президент РФ окончил в этом институте одногодичный факультет, во время учебы использовал псевдоним Платов.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, КГБ, Юрий Швец
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