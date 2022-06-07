Веллер: Я зауважал Эрдогана, когда он заставил Путина ждать себя

"Он всюду всегда опаздывал. И когда его однажды осмелились спросить, он сказал: "Я никогда не опаздывал. Без меня ведь не начинали". Вместо того, чтобы две минуты просрочено – двери закрываются, следующие переговоры в следующий раз, пускай разговаривают аппараты министерств иностранных дел [ему прощали]. И ждали! И английская королева, и папа римский", – сказал Веллер.

Единственным политиком, который опоздал на публичную встречу с Путиным, был президент Турции Реджеп Эрдоган, продолжил писатель.

"Я зауважал Эрдогана, когда он заставил Путина ждать себя. Путин стоял на коврике, а Эрдоган еще несколько минут выждал и только потом пришел. Молодец Эрдоган! Он показал, кто в нашей деревне главный", – отметил Веллер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Эпизод, о котором упомянул Веллер, произошел в августе 2016 года. Эрдоган прилетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербург. Это была первая встреча двух лидеров после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в районе сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24. После этого инцидента отношения между странами резко ухудшились, Россия ввела против Турции экономические и визовые санкции.

На кадрах, опубликованных в YouTube кыргызстанской службой "Радио Свобода", видно, что Путин стоя ждал Эрдогана в зале для переговоров. В ожидании встречи он задумчиво смотрел в одну точку, переступал с ноги на ногу, затем немного прошелся. В зал вначале зашли представители российской делегации, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-служба, охрана, затем появился Эрдоган. Президенты пожали на камеры другу другу руки, после чего начали переговоры. Это видео посмотрели более 1,7 млн раз.

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Видео: Azattyk / YouTube