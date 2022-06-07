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Веллер: Я зауважал Эрдогана, когда он заставил Путина ждать себя

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Веллер Гордону: Молодец Эрдоган! Он показал, кто в нашей деревне главный
Веллер – Гордону: Молодец Эрдоган! Он показал, кто в нашей деревне главный
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин часто демонстрировал неуважение к иностранным лидерам, опаздывая на встречи, поскольку ему позволяли так себя вести. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский писатель Михаил Веллер.

"Он всюду всегда опаздывал. И когда его однажды осмелились спросить, он сказал: "Я никогда не опаздывал. Без меня ведь не начинали". Вместо того, чтобы две минуты просрочено  двери закрываются, следующие переговоры в следующий раз, пускай разговаривают аппараты министерств иностранных дел [ему прощали]. И ждали! И английская королева, и папа римский", – сказал Веллер.

Единственным политиком, который опоздал на публичную встречу с Путиным, был президент Турции Реджеп Эрдоган, продолжил писатель.

"Я зауважал Эрдогана, когда он заставил Путина ждать себя. Путин стоял на коврике, а Эрдоган еще несколько минут выждал и только потом пришел. Молодец Эрдоган! Он показал, кто в нашей деревне главный", – отметил Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Эпизод, о котором упомянул Веллер, произошел в августе 2016 года. Эрдоган прилетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербург. Это была первая встреча двух лидеров после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в районе сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24. После этого инцидента отношения между странами резко ухудшились, Россия ввела против Турции экономические и визовые санкции.

На кадрах, опубликованных в YouTube кыргызстанской службой "Радио Свобода", видно, что Путин стоя ждал Эрдогана в зале для переговоров. В ожидании встречи он задумчиво смотрел в одну точку, переступал с ноги на ногу, затем немного прошелся. В зал вначале зашли представители российской делегации, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-служба, охрана, затем появился Эрдоган. Президенты пожали на камеры другу другу руки, после чего начали переговоры. Это видео посмотрели более 1,7 млн раз.

ВИДЕО
Видео: Azattyk / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Президент РФ регулярно опаздывает на встречи и различные мероприятия, о чем неоднократно писали СМИ. Некоторые издания посвящали этому целые публикации, например, в 2012 году американское издание Business Insider опубликовало заметку "Сообщается, что Владимир Путин всегда опаздывает на встречи, а другие мировые лидеры это ненавидят", в 2014 году заметка под названием "Почему Владимир Путин опаздывает на встречи с мировыми лидерами?" вышла в британской газете The Independent. Кроме того, подобные материалы публиковали другие британские СМИ: BBC в 2013-м, The Guardian в 2015 году и The Daily Record в 2022-м.

К примеру, на встречу с папой римским Франциском в 2013 году Путин опоздал на 50 минут, спустя два года он прибыл в Ватикан с более чем часовым опозданием. Кроме того, он опаздывал на встречи к разным президентам США – Бараку Обаме и Дональду Трампу. Предыдущему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось ожидать Путина более четырех часов, примерно столько же – беглому президенту Украины Виктору Януковичу.

Российский журнал Forbes в 2015 году опубликовал материал "Часов не наблюдает: к кому и на сколько опаздывал Владимир Путин". Он пришел к выводу, что чаще всего президент РФ опаздывает на встречи с журналистами, в некоторых случаях им пришлось ожидать главу Кремля 7–10 часов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Реджеп Эрдоган, Михаил Веллер
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