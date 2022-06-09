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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин, петух или краденый танк. "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку

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Выбрать нужно из пяти вариантов
Выбрать нужно из пяти вариантов
Фото: Igor Smelyansky / Facebook

8 июня cтартовало голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!". Об этом генеральный директор акционерного общества "Укрпошта" Игорь Смелянский сообщил в Facebook и опубликовал варианты эскизов.

Голосование продлится до 14 июня. Отдать голос за тот или иной эскиз можно в приложении "Дія" или на страницах "Укрпошти" в Facebook и Instagram.

Украинцам предлагается выбрать из пяти вариантов: эскиз, посвященный победе группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение"; с украинским трактором, который тянет подбитый российский танк; с силуэтом президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный; с фигуркой керамического петуха, уцелевшего после взрыва в Бородянке; и с боевым гусем из интернет-мема.

"В полуфинале мы получили более 1500 эскизов, потому что марка – это теперь круто, и каждый хочет стать автором следующего хита. Поэтому пять из них теперь в финале, и именно вы определите, какой из них станет победителем и порвет все соцсети и новостные ленты. Финалисты у нас на любой вкус. Кто-то хотел быстрее увидеть марку из пу… – пожалуйста. "Евровидение", боевые гуси, петух, тракторцы – то есть выбор широк, как границы нашей Украины после победы",  – написал глава компании.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10160041407708007

Контекст:

12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

После этого в "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента. 

Теги: война, голосование, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка
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