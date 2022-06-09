Путин, петух или краденый танк. "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку

Голосование продлится до 14 июня. Отдать голос за тот или иной эскиз можно в приложении "Дія" или на страницах "Укрпошти" в Facebook и Instagram.
Украинцам предлагается выбрать из пяти вариантов: эскиз, посвященный победе группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение"; с украинским трактором, который тянет подбитый российский танк; с силуэтом президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный; с фигуркой керамического петуха, уцелевшего после взрыва в Бородянке; и с боевым гусем из интернет-мема.
"В полуфинале мы получили более 1500 эскизов, потому что марка – это теперь круто, и каждый хочет стать автором следующего хита. Поэтому пять из них теперь в финале, и именно вы определите, какой из них станет победителем и порвет все соцсети и новостные ленты. Финалисты у нас на любой вкус. Кто-то хотел быстрее увидеть марку из пу… – пожалуйста. "Евровидение", боевые гуси, петух, тракторцы – то есть выбор широк, как границы нашей Украины после победы", – написал глава компании.
12 апреля "Укрпошта" ввела в обращение новую марку, посвященную знаменитой фразе "Русский военный корабль, иди на х...й". Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
После этого в "Укрпоште" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продавали по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента.