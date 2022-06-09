Путин, петух или краденый танк. "Укрпошта" анонсировала голосование за новую марку

Голосование продлится до 14 июня. Отдать голос за тот или иной эскиз можно в приложении "Дія" или на страницах "Укрпошти" в Facebook и Instagram.

Украинцам предлагается выбрать из пяти вариантов: эскиз, посвященный победе группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение"; с украинским трактором, который тянет подбитый российский танк; с силуэтом президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный; с фигуркой керамического петуха, уцелевшего после взрыва в Бородянке; и с боевым гусем из интернет-мема.

"В полуфинале мы получили более 1500 эскизов, потому что марка – это теперь круто, и каждый хочет стать автором следующего хита. Поэтому пять из них теперь в финале, и именно вы определите, какой из них станет победителем и порвет все соцсети и новостные ленты. Финалисты у нас на любой вкус. Кто-то хотел быстрее увидеть марку из пу… – пожалуйста. "Евровидение", боевые гуси, петух, тракторцы – то есть выбор широк, как границы нашей Украины после победы", – написал глава компании.