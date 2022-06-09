Песков заявил, что война завершится, когда будут выполнены "задачи, которые обозначил" Путин

Песков не ответил на вопрос о желании Кремля добиться смены власти в Украине Фото: ЕРА

Пескова попросили прокомментировать заявление двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, который высказал ожидание, что война завершится к концу года.

Спикер Кремля ответил, что Путин "обозначил задачи, стоящие перед "специальной военной операцией", и выполнение этих задач будет означать ее завершение.

На вопрос, будут ли оккупанты считать успешным завершение войны при нынешнем руководстве Украины, Песков отказался отвечать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)