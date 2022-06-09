Песков заявил, что война завершится, когда будут выполнены "задачи, которые обозначил" Путин

Пескова попросили прокомментировать заявление двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, который высказал ожидание, что война завершится к концу года.
Спикер Кремля ответил, что Путин "обозначил задачи, стоящие перед "специальной военной операцией", и выполнение этих задач будет означать ее завершение.
На вопрос, будут ли оккупанты считать успешным завершение войны при нынешнем руководстве Украины, Песков отказался отвечать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Блицкриг провалился.
По информации Госбюро расследований, Россия планировала оккупировать всю территорию Украины, это ей тоже не удалось. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 2 июня, что за 100 дней украинские военные освободили 1017 населенных пунктов, еще более 2,6 тыс. остаются под контролем РФ.
Россия хотела сменить власть в Украине и не отказывается от этих намерений, сообщали в Генштабе ВСУ 11 мая. "Противник будет пытаться добиться своей стратегической политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие", – подчеркивал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.