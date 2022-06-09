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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ?

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В Офисе президента Украины не понимают, почему Германии приходится исправлять ошибки Меркель, которые она не признает
В Офисе президента Украины не понимают, почему Германии приходится исправлять ошибки Меркель, которые она не признает
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая не видит какой-либо своей ответственности в российской агрессии против Украины. Заявления Меркель он прокомментировал в Twitter 8 июня.

В недавнем интервью экс-канцлер заявила, что считает полномасштабную войну РФ против Украины "большой трагедией", но не винит себя за то, что "недостаточно старалась" – по ее мнению, она приложила достаточно усилий для предотвращения эскалации. Она считает верной свою позицию против расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию, так как если бы Альянс дал обеим странам перспективы вступления, президент РФ Владимир Путин мог бы нанести "огромный ущерб Украине".

Кроме того, по ее словам, Путин не скрывал, что "хочет уничтожить Европу"

"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток – 2"? "Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Так зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ?" – спросил Подоляк. 

Он также поинтересовался, почему Германии теперь приходится исправлять эти ошибки.

Заявления Меркель прокомментировал также посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что в них нет "ни намека на самокритику", и выразил мнение, что Меркель могла бы воспользоваться своими связями с Путиным ради прекращения войны – например, отправить ему смс. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.

Она отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям. В то же время она поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".

2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, ФРГ, российская агрессия, война России против Украины, Северный поток – 2, Михаил Подоляк
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