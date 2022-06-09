Подоляк: Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ?

В Офисе президента Украины не понимают, почему Германии приходится исправлять ошибки Меркель, которые она не признает Фото: EPA

В недавнем интервью экс-канцлер заявила, что считает полномасштабную войну РФ против Украины "большой трагедией", но не винит себя за то, что "недостаточно старалась" – по ее мнению, она приложила достаточно усилий для предотвращения эскалации. Она считает верной свою позицию против расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию, так как если бы Альянс дал обеим странам перспективы вступления, президент РФ Владимир Путин мог бы нанести "огромный ущерб Украине".

Кроме того, по ее словам, Путин не скрывал, что "хочет уничтожить Европу".

"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток – 2"? "Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Так зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ?" – спросил Подоляк.

Он также поинтересовался, почему Германии теперь приходится исправлять эти ошибки.

Якщо #Меркель завжди знала, що * планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати «Північний потік–2»? «Я не була наївною», – каже екс-канцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку * ? І чому * сьогодні доводиться виправляти ці помилки? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 8, 2022

Заявления Меркель прокомментировал также посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что в них нет "ни намека на самокритику", и выразил мнение, что Меркель могла бы воспользоваться своими связями с Путиным ради прекращения войны – например, отправить ему смс.

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