"Ни намека на самокритику". Посол Мельник раскритиковал Меркель и посоветовал ей написать смс Путину

Меркель в интервью вышедшем 7 июня, объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году и заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.
"Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась", – сказала экс-канцлер.
У Мельника ее заявления вызвали недоумение и сожаление. Он возразил: как могло так случиться, что Россия развязала "самую кровопролитную войну в Европе с 1945 года", если политика Германии в отношении РФ в последние десятилетия была "столь велика".
Посол считает, что "без честной и всесторонней переоценки политики Германии в отношении России невозможно сделать правильные выводы для будущих отношений с Москвой и остановить ее агрессию".
В интервью WirtschaftsWoche, вышедшем 8 июня, Мельник выразил мнение, что Меркель могла бы воспользоваться своими связями с президентом РФ Владимиром Путиным ради прекращения войны. Посол считает, что экс-канцлер "особенно сильно доверяла" Путину и у нее должен быть номер телефона главы Кремля.
"Возможно, она может отправить ему сообщение в WhatsApp или что-то в этом роде", – предположил дипломат.
Он считает, что Меркель могла бы написать Путину смс следующего содержания "Привет, Владимир, как дела? Разве вы не хотите закончить войну? Давно пора. Теперь вы еще можете спастись". Однако, подчеркивает посол, его желание нереалистично. По мнению Мельника, Меркель выбрала бы другие слова, если бы писала сообщение.
Однако, добавил посол, "попробовать стоит".
Мельник пояснил, что "мы заключили бы договор даже с дьяволом", чтобы как можно скорее завершить войну.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии..
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.
Она отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям. В то же время она поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".
2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.