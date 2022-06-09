ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ни намека на самокритику". Посол Мельник раскритиковал Меркель и посоветовал ей написать смс Путину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник пояснил, что "мы заключили бы договор даже с дьяволом" ради завершения войны
Мельник пояснил, что "мы заключили бы договор даже с дьяволом" ради завершения войны
Фото: ЕРА

В первом интервью Ангелы Меркель после ухода с должности канцлера Германии не было "ни намека на самокритику". Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в комментарии Die Welt 8 июня.

Меркель в интервью вышедшем 7 июня, объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году и заявила, что "достаточно старалась"  для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины. 

"Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась", – сказала экс-канцлер. 

У Мельника ее заявления вызвали недоумение и сожаление. Он возразил: как могло так случиться, что Россия развязала "самую кровопролитную войну в Европе с 1945 года", если политика Германии в отношении РФ в последние десятилетия была "столь велика". 

Посол считает, что "без честной и всесторонней переоценки политики Германии в отношении России невозможно сделать правильные выводы для будущих отношений с Москвой и остановить ее агрессию". 

В интервью WirtschaftsWoche, вышедшем 8 июня, Мельник выразил мнение, что Меркель могла бы воспользоваться своими связями с президентом РФ Владимиром Путиным ради прекращения войны. Посол считает, что экс-канцлер "особенно сильно доверяла" Путину и у нее должен быть номер телефона главы Кремля. 

"Возможно, она может отправить ему сообщение в WhatsApp или что-то в этом роде", – предположил дипломат. 

Он считает, что Меркель могла бы написать Путину смс следующего содержания "Привет, Владимир, как дела? Разве вы не хотите закончить войну? Давно пора. Теперь вы еще можете спастись". Однако, подчеркивает посол, его желание нереалистично. По мнению Мельника, Меркель выбрала бы другие слова, если бы писала сообщение. 

Однако, добавил посол, "попробовать стоит". 

Мельник пояснил, что "мы заключили бы договор даже с дьяволом", чтобы как можно скорее завершить войну. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии..

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.

Она отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям. В то же время она поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".

2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, НАТО, агрессия, Андрей Мельник, война России против Украины, WhatsApp
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-телохранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стала восемь лет назад
"Мой ангел-телохранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стала восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам
Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России
Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой
Брежнева показала фото 70-летней матери
Брежнева показала фото 70-летней матери
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (185040)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (116196)
3
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85255)
4
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (76131)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (64101)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (47985)
7
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (27338)
8
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (24900)
 
 
 
 