"Ни намека на самокритику". Посол Мельник раскритиковал Меркель и посоветовал ей написать смс Путину

Мельник пояснил, что "мы заключили бы договор даже с дьяволом" ради завершения войны Фото: ЕРА

Меркель в интервью вышедшем 7 июня, объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году и заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.

"Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась", – сказала экс-канцлер.

У Мельника ее заявления вызвали недоумение и сожаление. Он возразил: как могло так случиться, что Россия развязала "самую кровопролитную войну в Европе с 1945 года", если политика Германии в отношении РФ в последние десятилетия была "столь велика".

Посол считает, что "без честной и всесторонней переоценки политики Германии в отношении России невозможно сделать правильные выводы для будущих отношений с Москвой и остановить ее агрессию".

В интервью WirtschaftsWoche, вышедшем 8 июня, Мельник выразил мнение, что Меркель могла бы воспользоваться своими связями с президентом РФ Владимиром Путиным ради прекращения войны. Посол считает, что экс-канцлер "особенно сильно доверяла" Путину и у нее должен быть номер телефона главы Кремля.

"Возможно, она может отправить ему сообщение в WhatsApp или что-то в этом роде", – предположил дипломат.

Он считает, что Меркель могла бы написать Путину смс следующего содержания "Привет, Владимир, как дела? Разве вы не хотите закончить войну? Давно пора. Теперь вы еще можете спастись". Однако, подчеркивает посол, его желание нереалистично. По мнению Мельника, Меркель выбрала бы другие слова, если бы писала сообщение.

Однако, добавил посол, "попробовать стоит".

Мельник пояснил, что "мы заключили бы договор даже с дьяволом", чтобы как можно скорее завершить войну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)