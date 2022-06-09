Путин хочет разрушить Евросоюз – Меркель

Об этом экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила 7 июня в интервью, которое обнародовал канал phoenix.

"Ненависть, враждебность Путина направлена против западной, демократической модели. Я помню, как он очень часто разговаривал с людьми и рассказывал, что хочет уничтожить Европу. Он хочет разрушить Европейский союз, потому что видит в нем предшественника НАТО", – сказала Меркель в контексте разговора об оккупации Россией Крыма и в ответ на вопрос о том, насколько предсказуем глава Кремля.

#Merkel zu Russland | Putin wolle die #EU zerstören, weil er sie als Vorstufe zur #NATO sehe und die #Demokratie ablehne, so #Altkanzlerin #Angela Merkel. Politik habe die Pflicht diplomatisch zu versuchen, einen Modus Vivendi zu finden, um mit Russland friedlich zu koexistieren. pic.twitter.com/QMtZrqbaGh — phoenix (@phoenix_de) June 8, 2022

В этом же интервью она объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году, и заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.