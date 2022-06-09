Путин хочет разрушить Евросоюз – Меркель

Об этом экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила 7 июня в интервью, которое обнародовал канал
"Ненависть, враждебность Путина направлена против западной, демократической модели. Я помню, как он очень часто разговаривал с людьми и рассказывал, что хочет уничтожить Европу. Он хочет разрушить Европейский союз, потому что видит в нем предшественника НАТО", – сказала Меркель в контексте разговора об оккупации Россией Крыма и в ответ на вопрос о том, насколько предсказуем глава Кремля.
#Merkel zu Russland | Putin wolle die #EU zerstören, weil er sie als Vorstufe zur #NATO sehe und die #Demokratie ablehne, so #Altkanzlerin #Angela Merkel. Politik habe die Pflicht diplomatisch zu versuchen, einen Modus Vivendi zu finden, um mit Russland friedlich zu koexistieren. pic.twitter.com/QMtZrqbaGh— phoenix (@phoenix_de) June 8, 2022
В этом же интервью она объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году, и заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.
Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии..
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.
Она отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям. В то же время она поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".
2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.