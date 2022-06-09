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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Путин может сказать, что сбросит атомные бомбы на Киев. И что, мы все должны испугаться и выполнять его требования?

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Дуда: Если мы боимся российского ядерного оружия, то мы все сразу должны сдаться
Дуда: Если мы боимся российского ядерного оружия, то мы все сразу должны сдаться
Фото: ЕРА

Европейским лидерам не стоит бояться угроз применения ядерного оружия со стороны России. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в опубликованном 9 июня интервью немецкому изданию Bild.

"Если мы боимся российского ядерного оружия, то мы все сразу должны сдаться. [Президент РФ Владимир] Путин может выйти и сказать: "Сейчас мы сбросим атомные бомбы на украинскую столицу, если вы не расширите сферу влияния России до Атлантики, до Лиссабона". Должны ли мы тогда все испугаться, выполнять требования Путина и проводить его политику по всей Европе только потому, что боимся его ядерного оружия?" – отметил Дуда.

По его мнению, как только кто-то в Европе испугается российского шантажа, это приведет к катастрофе.

"Не нужно бояться угроз со стороны россиян, потому что они всеми возможными способами пытаются угрожать нам. Я знаю, как они действуют. Если вы немного приоткроете дверь, они вставят туда свою ногу и будут брать все больше, больше и больше. Именно это я пытался объяснить европейским и зарубежным лидерам", – подчеркнул президент Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вскоре после вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, шантаж, Европа, Анджей Дуда, война России против Украины
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