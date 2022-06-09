Дуда: Путин может сказать, что сбросит атомные бомбы на Киев. И что, мы все должны испугаться и выполнять его требования?

"Если мы боимся российского ядерного оружия, то мы все сразу должны сдаться. [Президент РФ Владимир] Путин может выйти и сказать: "Сейчас мы сбросим атомные бомбы на украинскую столицу, если вы не расширите сферу влияния России до Атлантики, до Лиссабона". Должны ли мы тогда все испугаться, выполнять требования Путина и проводить его политику по всей Европе только потому, что боимся его ядерного оружия?" – отметил Дуда.

По его мнению, как только кто-то в Европе испугается российского шантажа, это приведет к катастрофе.

"Не нужно бояться угроз со стороны россиян, потому что они всеми возможными способами пытаются угрожать нам. Я знаю, как они действуют. Если вы немного приоткроете дверь, они вставят туда свою ногу и будут брать все больше, больше и больше. Именно это я пытался объяснить европейским и зарубежным лидерам", – подчеркнул президент Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)