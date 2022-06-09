Зеленский: Почему человек, который не входит в топ-5 влиятельных в мире, держит в заложниках миллионы людей? Что-то точно вышло из-под контроля

Зеленский в своей речи рассуждал о получении звания самого влиятельного человека в мире по версии Time и о влиянии на происходящее в мире, в частности – на войну России против Украины.

"Когда я узнал, что именно меня признали самым влиятельным человеком года, то воспринял это как знак того, что делают все наши люди – все украинцы, защищающие свободу и независимость нашего государства. Для меня честь быть лидером, прежде всего, для этих людей. В этом году в топ-5 самых влиятельных , кроме меня, вошли Илон Маск, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, медицинские работники, боровшиеся с COVID-19, и президент США Джозеф Байден. И этот топ был составлен в то время, когда в Европе идет самая страшная война за последние 77 лет. Война, которую мы пока не можем остановить. Почему так? Почему мы не можем остановить кровопролитие? Почему наше влияние не работает по полной? И почему человек, который вообще не в нашем списке, держит в заложниках миллионы людей? Согласитесь, эти вопросы сейчас буквально витают в воздухе. Но есть ли у вас на них ответы?" – сказал президент Украины.

Он отметил помощь Маска, Джонсона и Байдена Украине и обратил внимание на манеру поведения главы Кремля Владимира Путина, развязавшего войну против Украины.

"Разве есть мировые лидеры, которые переживают, возьмет ли Илон [Маск] трубку, когда они звонят по телефону? Или переживают, примет ли он их? Есть ли лидеры, думающие о том, какой длины будет стол, когда Илон Маск сядет с ними поговорить? Так что же тогда действительно дает влияние? Какие ракеты? Те, которые служат науке? Или те, которые служат смерти? Что-то точно вышло из-под контроля. То ли наше собственное влияние, которое мы стали недооценивать, то ли наше отношение к лидерству. Отношение к тому, что значит быть лидером", – сказал Зеленский.

Президент Украины, не называя фамилии Путина, подчеркнул: "Пока мы ищем, как защитить свободу, другой человек продолжает шантажировать мир голодом. Другой – во всех смыслах этого слова, в том числе и в том, как этот человек борется за влияние".

Война России против Украины. Главное (обновляется)