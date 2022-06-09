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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Брат Кадырова надеется, что война завершится к концу года

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Делимханов спрогнозировал завершение войны к концу года
Делимханов спрогнозировал завершение войны к концу года
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов в интервью "РИА Новости", вышедшем 9 июня, выразил ожидание, что война России против Украины завершится к концу года.

"Надеемся, я думаю, больше продолжаться не будет, – сказал он. – Я уверен, что конец будет этому всему. И все предпосылки к этому уже есть". 

Он добавил, что кадыровцы будут принимать участие в войне до ее завершения. 

Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в полномасштабном вторжении России в Украину с 24 февраля принимали участие около 2,5 тыс. кадыровцев. Из них около 100 погибли, примерно 300 получили ранения, 60 – сбежали из Украины, бросив оружие, заявляют в ГУР. 

Делимханов принимал участие в боевых действиях в Украине. По информации британской разведки, он, вероятно, выполнял функции полевого командира войск РФ в Мариуполе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

Спустя 105 дней после начала вторжения РФ потеряла 31,7 тыс. военных и тысячи единиц военной техники, сообщили в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, война, Адам Делимханов, вторжение, война России против Украины
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