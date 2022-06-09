Брат Кадырова надеется, что война завершится к концу года

"Надеемся, я думаю, больше продолжаться не будет, – сказал он. – Я уверен, что конец будет этому всему. И все предпосылки к этому уже есть".

Он добавил, что кадыровцы будут принимать участие в войне до ее завершения.

Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в полномасштабном вторжении России в Украину с 24 февраля принимали участие около 2,5 тыс. кадыровцев. Из них около 100 погибли, примерно 300 получили ранения, 60 – сбежали из Украины, бросив оружие, заявляют в ГУР.

Делимханов принимал участие в боевых действиях в Украине. По информации британской разведки, он, вероятно, выполнял функции полевого командира войск РФ в Мариуполе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)