  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника

"Общественность все чаще обращает внимание на отсутствие в публичном пространстве Олега Винника. Артист не рассказывает, где он, чем занимается. Во время войны вы общались с Олегом или слышали что-то о нем от зарубежных коллег?" – спросили у Харчишина журналисты.
"Не знаю, где он. Мы сегодня, кстати, вспоминали его, когда ехали. Кажется, где-то видели его афишу. Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты. Не знаю", – ответил артист.
3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.
Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.
На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.