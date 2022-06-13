  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника

"Общественность все чаще обращает внимание на отсутствие в публичном пространстве Олега Винника. Артист не рассказывает, где он, чем занимается. Во время войны вы общались с Олегом или слышали что-то о нем от зарубежных коллег?" – спросили у Харчишина журналисты.

"Не знаю, где он. Мы сегодня, кстати, вспоминали его, когда ехали. Кажется, где-то видели его афишу. Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты. Не знаю", – ответил артист.

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Видео: 24 Канал / YouTube