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13 июня, 2022
 
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"Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника

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Харчишин: Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты
Харчишин: Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты
Фото: valeriy.kharchyshyn_dr / Instagram

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в интервью, которое 11 июня вышло на "24 канале", прокомментировал исчезновение Олега Винника из публичного пространства.

"Общественность все чаще обращает внимание на отсутствие в публичном пространстве Олега Винника. Артист не рассказывает, где он, чем занимается. Во время войны вы общались с Олегом или слышали что-то о нем от зарубежных коллег?" – спросили у Харчишина журналисты. 

"Не знаю, где он. Мы сегодня, кстати, вспоминали его, когда ехали. Кажется, где-то видели его афишу. Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты. Не знаю", – ответил артист. 

ВИДЕО
Видео: 24 Канал / YouTube
Контекст:

3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

Теги: Друга ріка, война России против Украины, Олег Винник, Валерий Харчишин
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