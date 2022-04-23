Бульвар Шоубиз
 
23 апреля, 2022
 
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"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"

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Боклан: А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди
Боклан: А толк із того тільки буде, у кого мама й тато – люди
Фото: boklanstas / Instagram

Украинский актер Станислав Боклан в образе деда Стаса 22 апреля в 17-м выпуске YouTube-шоу "Байрактар News" от студии "Квартал 95" прочитал стих "Свинья и собака".

"Колись в Росії, десь під Брянськом,
В колгоспі з назвою "Радянський",
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака.

Весь чорний, вухо жовте,
Господар звав його Пішов ти...
Пес жив, бо вити було гріх,
Їв тільки те, що вкрасти міг.

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
Бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
Але розмова не про це.

На речі час свій має вплив,
Ланцюг одного разу згнив,
Біжи, тікай, мчи стрімоголів  свобода…
Пес пішов у хлів.

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню, 
У грудях почастішав стук –
Цицьок аж 14 штук.

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину,
І у хліві, де так воня,
З'явилося свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть.
"Найкраще" взявши з мами й тата,
Він виріс в руського солдата.
Засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ...бла собака,
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот,
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато – люди", – рассказал Боклан.

ВИДЕО
Видео: Официальный канал Чисто News / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, студия Квартал 95, Станислав Боклан
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