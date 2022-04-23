  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"

"Колись в Росії, десь під Брянськом,
В колгоспі з назвою "Радянський",
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака.
Весь чорний, вухо жовте,
Господар звав його Пішов ти...
Пес жив, бо вити було гріх,
Їв тільки те, що вкрасти міг.
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
Бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
Але розмова не про це.
На речі час свій має вплив,
Ланцюг одного разу згнив,
Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…
Пес пішов у хлів.
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук –
Цицьок аж 14 штук.
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину,
І у хліві, де так воня,
З'явилося свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть.
"Найкраще" взявши з мами й тата,
Він виріс в руського солдата.
Засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль: коли свиню ...бла собака,
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот,
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато – люди", – рассказал Боклан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)