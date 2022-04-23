  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"

"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою "Радянський",

На краю самої клоаки

На ланцюгу жив-був собака.



Весь чорний, вухо жовте,

Господар звав його Пішов ти...

Пес жив, бо вити було гріх,

Їв тільки те, що вкрасти міг.



В колгоспі тім які розваги?

Щодня господар жлуктить брагу,

Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,

Бувало мав його у ногу.

Бувало мав і у лице,

Але розмова не про це.



На речі час свій має вплив,

Ланцюг одного разу згнив,

Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…

Пес пішов у хлів.



Там у хліві у стилі ню

Узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук –

Цицьок аж 14 штук.



Ми тут пропустимо частину,

Ну, пес зробив свині дитину,

І у хліві, де так воня,

З'явилося свиноцуценя.



Такий гібрид на божу злість

В гівні і спить, в гівні і їсть.

"Найкраще" взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата.

Засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.



Мораль: коли свиню ...бла собака,

То є кому ходить в атаку.

Ну а коли наоборот,

То руський мовчазний народ.



А толк із того тільки буде,

У кого мама й тато – люди", – рассказал Боклан.

ВИДЕО

Видео: Официальный канал Чисто News / YouTube

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