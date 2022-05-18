  "Выезжала из России. Была угроза ее жизни". Анатолий Анатолич рассказал, почему его кума Loboda молчала о нападении РФ на Украину

"В первые дни она выезжала из России. Насколько понимаю, из-за этого она не могла сказать, потому что была угроза и ее жизни, и жизни ее семьи, – сказал ведущий. – Мне кажется, сейчас у Loboda однозначная позиция. И я радуюсь, что она ее откровенно озвучила. Думаю, вряд ли она когда-нибудь будет выступать в России. Думаю, это ей только на пользу будет".
Ранее певица говорила, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран, и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру. "Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста", – сообщила певица летом 2021 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Loboda является крестной матерью старшей дочери Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко Алисы (2011).
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.
17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.
В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.
Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.