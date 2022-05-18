  "Выезжала из России. Была угроза ее жизни". Анатолий Анатолич рассказал, почему его кума Loboda молчала о нападении РФ на Украину

"В первые дни она выезжала из России. Насколько понимаю, из-за этого она не могла сказать, потому что была угроза и ее жизни, и жизни ее семьи, – сказал ведущий. – Мне кажется, сейчас у Loboda однозначная позиция. И я радуюсь, что она ее откровенно озвучила. Думаю, вряд ли она когда-нибудь будет выступать в России. Думаю, это ей только на пользу будет".

Ранее певица говорила, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран, и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру. "Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста", – сообщила певица летом 2021 года.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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