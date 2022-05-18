  Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру

"Мне казалось, что это один из лучших юмористических проектов на постсоветском пространстве. Откровенно говоря, я возлагал надежды на этот проект, что он перерастет во что-то крутое. И я взял кредит у продюсера этого шоу на квартиру. Кредит немаленький. Я купил квартиру, мне надо было делать ремонт. И мне очень стыдно за это все, – сказал он.– Я пытался как-то повлиять на этих людей, рассказать, что здесь происходит с 2014 года. Мне так и не удалось их переубедить. Я решил отдать эти деньги и больше там не тусоваться. Со всеми пересрался".

Ласточкин заявил, что деньги, которые зарабатывал в РФ, после 2014 года, отдавал. Он не уточнил, куда именно передавал деньги, но подчеркнул, что не афишировал это из-за родственников, которые живут в РФ.

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