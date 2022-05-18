  Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру

"Мне казалось, что это один из лучших юмористических проектов на постсоветском пространстве. Откровенно говоря, я возлагал надежды на этот проект, что он перерастет во что-то крутое. И я взял кредит у продюсера этого шоу на квартиру. Кредит немаленький. Я купил квартиру, мне надо было делать ремонт. И мне очень стыдно за это все, – сказал он.– Я пытался как-то повлиять на этих людей, рассказать, что здесь происходит с 2014 года. Мне так и не удалось их переубедить. Я решил отдать эти деньги и больше там не тусоваться. Со всеми пересрался".
Ласточкин заявил, что деньги, которые зарабатывал в РФ, после 2014 года, отдавал. Он не уточнил, куда именно передавал деньги, но подчеркнул, что не афишировал это из-за родственников, которые живут в РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ласточкин начинал карьеру артиста с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". В 2018 году артист вместе с женой Анной и сыном Радмиром (2014) переехал в Киев. Сейчас он выступает в составе студии "Квартал 95".
После нападения РФ на Украину артист опубликовал в Instagram обращение к российским коллегам, с которыми работал на канале ТНТ, призвав их не молчать. "Ваша власть с вашего молчаливого позволения сейчас на военной технике заезжает в мою страну! Молчите – даете согласие на убийство", – написал он.
После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины, а 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение в суверенную Украину.