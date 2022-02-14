Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2022
 
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Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина

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Ласточкин в День святого Валентина опубликовал редкое фото с женой Анной
Ласточкин в День святого Валентина опубликовал редкое фото с женой Анной
Фото: lastochkin_igor / Instagram

14 февраля, в День святого Валентина, интернет-издание "ГОРДОН" составило подборку публикаций, в которых украинские звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили своих половинок с Днем влюбленных.

Концертный директор и четвертая жена украинского певца Виктора Павлика разместила в Instagram совместные фото с мужем из семейного архива.

"И, улетая за моря,
Я у любви прошу прощенья.
День, когда встретил я тебя,
Стал моим новым днем рождения", – написала она, поздравляя супруга.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая в День всех влюбленных разместила в Instagram фото со своим новым бойфрендом Алексеем.

"Счастливый день", – написала она под фото.

Украинская ведущая Катя Осадчая назвала День святого Валентина поводом признаться в любви "тысячу раз" и разместила совместные фото и видео из семейного архива, где запечатлена в компании своего мужа и коллеги Юрия Горбунова.

Украинский шоумен Игорь Ласточкин 14 февраля в Instagram опубликовал совместное фото с женой Анной.

"Ну в общем вы поняли! Всех влюбленных с днем", – написал он.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала свадебное фото, назвав своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса "своим единственным".

Украинская балерина Екатерина Кухар также поздравила своего мужа Александра Стоянова, посвятив ему публикацию.

"Любимый, спасибо тебе, что никогда не видишь моих недостатков и даришь мне крылья", – написала она.

Теги: Элина Свитолина, Катя Осадчая, балерина, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин, Гаэль Монфис, День святого Валентина, Дарья Петрожицкая
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