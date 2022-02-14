Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина

Ласточкин в День святого Валентина опубликовал редкое фото с женой Анной Фото: lastochkin_igor / Instagram

Концертный директор и четвертая жена украинского певца Виктора Павлика разместила в Instagram совместные фото с мужем из семейного архива.

"И, улетая за моря,

Я у любви прошу прощенья.

День, когда встретил я тебя,

Стал моим новым днем рождения", – написала она, поздравляя супруга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Украинская актриса Дарья Петрожицкая в День всех влюбленных разместила в Instagram фото со своим новым бойфрендом Алексеем.

"Счастливый день", – написала она под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

Украинская ведущая Катя Осадчая назвала День святого Валентина поводом признаться в любви "тысячу раз" и разместила совместные фото и видео из семейного архива, где запечатлена в компании своего мужа и коллеги Юрия Горбунова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Украинский шоумен Игорь Ласточкин 14 февраля в Instagram опубликовал совместное фото с женой Анной.

"Ну в общем вы поняли! Всех влюбленных с днем", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor)

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала свадебное фото, назвав своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса "своим единственным".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Украинская балерина Екатерина Кухар также поздравила своего мужа Александра Стоянова, посвятив ему публикацию.

"Любимый, спасибо тебе, что никогда не видишь моих недостатков и даришь мне крылья", – написала она.