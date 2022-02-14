Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина

Концертный директор и четвертая жена украинского певца Виктора Павлика разместила в Instagram совместные фото с мужем из семейного архива.
"И, улетая за моря,
Я у любви прошу прощенья.
День, когда встретил я тебя,
Стал моим новым днем рождения", – написала она, поздравляя супруга.
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Украинская актриса Дарья Петрожицкая в День всех влюбленных разместила в Instagram фото со своим новым бойфрендом Алексеем.
"Счастливый день", – написала она под фото.
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Украинская ведущая Катя Осадчая назвала День святого Валентина поводом признаться в любви "тысячу раз" и разместила совместные фото и видео из семейного архива, где запечатлена в компании своего мужа и коллеги Юрия Горбунова.
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Украинский шоумен Игорь Ласточкин 14 февраля в Instagram опубликовал совместное фото с женой Анной.
"Ну в общем вы поняли! Всех влюбленных с днем", – написал он.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала свадебное фото, назвав своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса "своим единственным".
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Украинская балерина Екатерина Кухар также поздравила своего мужа Александра Стоянова, посвятив ему публикацию.
"Любимый, спасибо тебе, что никогда не видишь моих недостатков и даришь мне крылья", – написала она.
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