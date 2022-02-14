  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной

Огневич о романе с женатым мужчиной: Для меня это табу Фото: zlata.ognevich / Instagram

"У тебя был роман с женатым мужчиной. То есть это для тебя не табу?" – заявила ведущая передачи Катя Осадчая.

"Откуда такая информация? Для меня это табу. Были такие отношения, когда я узнала со временем, что мужчина женат. Он мне сказал, что он женат, но не женат, и что он вообще не очень серьезно к этому относится. И я сказала: "Нет. Я не хочу этих отношений", – рассказала певица.

Она не стала называть имя этого человека.

ВИДЕО