  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной

"У тебя был роман с женатым мужчиной. То есть это для тебя не табу?" – заявила ведущая передачи Катя Осадчая.
"Откуда такая информация? Для меня это табу. Были такие отношения, когда я узнала со временем, что мужчина женат. Он мне сказал, что он женат, но не женат, и что он вообще не очень серьезно к этому относится. И я сказала: "Нет. Я не хочу этих отношений", – рассказала певица.
Она не стала называть имя этого человека.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.