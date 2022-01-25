Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал певице Огневич. Его задержали

Огневич 24 января опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлен угрожающий ей мужчина. Во время съемки он находился за рулем своего авто, преследуя автомобиль певицы.

"Если я еще раз "побачу" по телевизору, я тебя завалю. Или папу. Поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты слышала?" – сказал он на камеру.

После этого Огневич обратилась с заявлением в полицию.

"Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства", – рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, и подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.