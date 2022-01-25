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ПРОИСШЕСТВИЯ

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал певице Огневич. Его задержали

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Мужчина долгое время систематически угрожал убийством певице, отметили в полиции Киева
Мужчина долгое время систематически угрожал убийством певице, отметили в полиции Киева
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева менее чем за сутки установила личность и задержала мужчину, который угрожал физической расправой украинской певице Злате Огневич. Об этом 25 января сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Огневич 24 января опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлен угрожающий ей мужчина. Во время съемки он находился за рулем своего авто, преследуя автомобиль певицы.

"Если я еще раз "побачу" по телевизору, я тебя завалю. Или папу. Поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты слышала?" – сказал он на камеру.

После этого Огневич обратилась с заявлением в полицию.

"Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства", – рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/videos/656419152439400/

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, и подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Теги: Украина, социальные сети, убийство, полиция, спецназ, угрозы, правоохранители, КОРД, Злата Огневич, подозрение, певица, суд, мужчины
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