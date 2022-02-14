Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2022
 
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"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом

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alyona alyona впервые рассказала об отношениях с Yoxden 14 февраля 2021 года, а спустя год пара рассталась
alyona alyona впервые рассказала об отношениях с Yoxden 14 февраля 2021 года, а спустя год пара рассталась
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 14 февраля сообщила в Facebook, что рассталась со своим бойфрендом, украинским рэпером Yoxden.

"Сегодня валентинка выглядит так. Мы с Денисом остались любящими друзьями", – написала артистка, опубликовав признание в любви украинской армии и Украине.

Экс-избранник певицы пока не комментировал их расставание.

https://www.facebook.com/savranenkoalyona/posts/4955235497875098

Контекст:

Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.

alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии. В январе 2022 года певица призналась, что они с возлюбленным будут жить раздельно, поскольку она приняла решение "исчезнуть на время и уехать".

Теги: певица, рэпер, alyona alyona
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