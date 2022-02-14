"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом

alyona alyona впервые рассказала об отношениях с Yoxden 14 февраля 2021 года, а спустя год пара рассталась Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Сегодня валентинка выглядит так. Мы с Денисом остались любящими друзьями", – написала артистка, опубликовав признание в любви украинской армии и Украине.

Экс-избранник певицы пока не комментировал их расставание.