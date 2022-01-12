"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом

"Хочу исчезнуть на время. Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немного отдохнуть от работы и попробовать себя еще в каких-то ремеслах. Хочу, чтобы исчезли нездоровая пища, недосыпание. Хочу перезагрузку, для меня это очень важно", – написала певица.

По словам артистки, она подобрала для этого "одно волшебное место в Украине", но не стала уточнять, где именно будет отдыхать.

"Понимаю, что буду очень скучать по Yoxden, родителям и своей аудитории. Верю, что я смогу стать другой и освободиться от негативных переживаний", – подытожила певица.

Накануне она заявила, что приняла непростое решение и вынуждена уехать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)