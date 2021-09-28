  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото

Ранее alyona alyona скрывала лицо своего возлюбленного, объясняя тем, что он сам избегает публичности Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Избранником артистки оказался украинский рэпер yOxDeN – в июне 2021 года певица снялась в его клипе "Запах паха". Сейчас на его страницу в Instagram подписано около 40 тыс. фолловеров.

Ранее артистка скрывала лицо своего возлюбленного, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube

По словам alyona alyona, совместная жизнь с бойфрендом является для нее первым подобным опытом, так как раньше ее бойфренды жили на ее территории.

"Это болезненный вопрос. Посмотрим, что будет дальше", – заявила она.

Совместное появление певицы и ее бойфренда запечатлено на пятой минуте ролика.

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