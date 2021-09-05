"Ох и отхватил кто-то жемчужину". alyona alyona сообщила, что переехала жить к любимому

alyona alyona cообщила, что первое утро с любимым было "очень приятным и чудесным" Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Певица опубликовала фото с комнатным растением в руке и с мужчиной, стоящим рядом. Лицо он закрыл пакетом.

"Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную отвезла в Барышевку [Киевской области]. Еще часть вещей – это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в свой офис. Остался последний этап: приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", – написала певица.

Она сообщила, что первое утро в статусе человека, который живет со своей парой, было "очень приятным и чудесным".

"Теперь я понимаю, почему Денис – тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", – добавила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Подписчики в комментариях поздравили ее.

"Пусть корабль под названием "Отношения" причаливает только к островам под названием "Любовь", "Верность", "Уважение", – отметила oxygen.ua.

"Ох и отхватил же кто-то жемчужину", – прокомментировала valery.boyko.