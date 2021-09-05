Бульвар Шоубиз
 
05 сентября, 2021
 
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"Ох и отхватил кто-то жемчужину". alyona alyona сообщила, что переехала жить к любимому

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alyona alyona cообщила, что первое утро с любимым было "очень приятным и чудесным"
alyona alyona cообщила, что первое утро с любимым было "очень приятным и чудесным"
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona переехала к любимому мужчине Денису. Об этом она написала 3 сентября в Instagram.

Певица опубликовала фото с комнатным растением в руке и с мужчиной, стоящим рядом. Лицо он закрыл пакетом.

"Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную отвезла в Барышевку [Киевской области]. Еще часть вещей – это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в свой офис. Остался последний этап: приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", – написала певица.

Она сообщила, что первое утро в статусе человека, который живет со своей парой, было "очень приятным и чудесным".

"Теперь я понимаю, почему Денис – тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", – добавила певица.

Подписчики в комментариях поздравили ее. 

"Пусть корабль под названием "Отношения" причаливает только к островам под названием "Любовь", "Верность", "Уважение", – отметила oxygen.ua.

"Ох и отхватил же кто-то жемчужину", – прокомментировала valery.boyko.

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

Журналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис. 2 сентября в эфире канала "Украина" артистка заявила, что ее избранник на самом деле родом из Запорожья.

Теги: Украина, любовь, певица, рэпер, alyona alyona, Барышевка
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