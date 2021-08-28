"Космическое количество нолей и запах долларов повсюду". alyona alyona рассказала, сколько зарабатывает

По словам alyona alyona, больше всего денег у нее уходит на жилье, проезд и питание Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Поговорим про денежки. […] Начну с того, что почти каждый таксист, который меня узнает, спрашивает: "А чего не на своей машине?" И они удивляются и смеются на мой ответ, что на свое авто я еще не заработала. Все думают, что у артистов космическое количество нулей и запах долларов повсюду", – написала певица.

Она подчеркнула, что любое дело требует "колоссальных вложений" и лишь через несколько лет "тяжелой работы и инвестиций своих нервов" будет приносить прибыль.

"Из 100% своего заработка, который я получаю за всю свою деятельность, себе я оставляю лишь 20%. Остальные 80% вкладываются в работу (съемку клипов, зарплату членам команды, оплату услуг тем, с кем сотрудничаю). А еще изо всех денег, которые поступают мне, 13% идет на благотворительность. Да, я считаю, что всегда есть тот, кто нуждается больше, чем ты", – отметила alyona alyona.

По словам 30-летней певицы, больше всего денег у нее уходит на жилье, питание и проезд. Артистка уточнила, что очень часто ездит на такси, поскольку во время поездки успевает закрыть много рабочих вопросов – звонки, ответы на сообщения и так далее.

"Подбивая все транзакции, в месяц я трачу примерно $1000–1500. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом, докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", – рассказала певица.

В конце поста она подчеркнула, что время гораздо ценнее денег.

"Время конвертируется в деньги, и наоборот. Задумайтесь над этим, ведь это может помочь вам улучшить собственную жизнь", – подытожила alyona alyona.