Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2021
 
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"Космическое количество нолей и запах долларов повсюду". alyona alyona рассказала, сколько зарабатывает

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По словам alyona alyona, больше всего денег у нее уходит на жилье, проезд и питание
По словам alyona alyona, больше всего денег у нее уходит на жилье, проезд и питание
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona вечером 27 августа написала в Instagram подробный пост о том, куда и и как тратит заработанные деньги.

"Поговорим про денежки. […] Начну с того, что почти каждый таксист, который меня узнает, спрашивает: "А чего не на своей машине?" И они удивляются и смеются на мой ответ, что на свое авто я еще не заработала. Все думают, что у артистов космическое количество нулей и запах долларов повсюду", – написала певица.

Она подчеркнула, что любое дело требует "колоссальных вложений" и лишь через несколько лет "тяжелой работы и инвестиций своих нервов" будет приносить прибыль.

"Из 100% своего заработка, который я получаю за всю свою деятельность, себе я оставляю лишь 20%. Остальные 80% вкладываются в работу (съемку клипов, зарплату членам команды, оплату услуг тем, с кем сотрудничаю). А еще изо всех денег, которые поступают мне, 13% идет на благотворительность. Да, я считаю, что всегда есть тот, кто нуждается больше, чем ты", – отметила alyona alyona.

По словам 30-летней певицы, больше всего денег у нее уходит на жилье, питание и проезд. Артистка уточнила, что очень часто ездит на такси, поскольку во время поездки успевает закрыть много рабочих вопросов – звонки, ответы на сообщения и так далее.

"Подбивая все транзакции, в месяц я трачу примерно $1000–1500. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом, докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", – рассказала певица.

В конце поста она подчеркнула, что время гораздо ценнее денег.

"Время конвертируется в деньги, и наоборот. Задумайтесь над этим, ведь это может помочь вам улучшить собственную жизнь", – подытожила alyona alyona.

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности. Журналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис.

Теги: доллар, такси, деньги, жилье, рэп, работа, певица, рэпер, alyona alyona, проезд
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