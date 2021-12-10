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10 декабря, 2021
 
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"Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео

 
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alyona alyona: Чем больших ты достигаешь высот, тем больше внимания к тебе приковано
alyona alyona: Чем больших ты достигаешь высот, тем больше внимания к тебе приковано
Скриншот: alyona alyona / YouTube

Украинская певица alyona alyona 10 декабря на своем YouTube-канале презентовала видеоработу на свою новую песню "20 тонн".

"Чем больших ты достигаешь высот, тем больше внимания к тебе приковано. Внимание всегда делится на положительное и отрицательное. Позитивное внимание – люди тебя поддерживают, вдохновляются тобой, гордятся достижениями. Негативное – люди роются в твоем белье, опровергают твои достижения и критикуют все подряд", – написала певица.

По словам артистки, реагировать на негатив можно по-разному.

"Этим клипом я показываю, как можно с добром, позитивом и любовью относиться ко всем плохим комментариям и неприятным мнениям от неприятных людей. Улыбка заряжает, а тепло и любовь спасут мир – я в этот праздник верю! Я продолжаю делать то, что у меня выходит", – резюмировала она.

В ролике артистка в том числе запечатлена голой в ванне, которая наполнена лапшой.

ВИДЕО
Видео: alyona alyona / YouTube
Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в поселке городского типа Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

В мае 2021 года певица стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

Теги: видео, певица, alyona alyona
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