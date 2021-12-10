  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео

alyona alyona: Чем больших ты достигаешь высот, тем больше внимания к тебе приковано Скриншот: alyona alyona / YouTube

"Чем больших ты достигаешь высот, тем больше внимания к тебе приковано. Внимание всегда делится на положительное и отрицательное. Позитивное внимание – люди тебя поддерживают, вдохновляются тобой, гордятся достижениями. Негативное – люди роются в твоем белье, опровергают твои достижения и критикуют все подряд", – написала певица.

По словам артистки, реагировать на негатив можно по-разному.

"Этим клипом я показываю, как можно с добром, позитивом и любовью относиться ко всем плохим комментариям и неприятным мнениям от неприятных людей. Улыбка заряжает, а тепло и любовь спасут мир – я в этот праздник верю! Я продолжаю делать то, что у меня выходит", – резюмировала она.

В ролике артистка в том числе запечатлена голой в ванне, которая наполнена лапшой.

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Видео: alyona alyona / YouTube