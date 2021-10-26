"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Четко понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее

alyona alyona: Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Внутри меня ребенок. Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, тоже чувствуют детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем, ребенок внутри нас начинает бастовать. Во-первых, он боится старости как таковой. Во-вторых, понимает, что годы уходят и никак не останавливаются, а он сделал далеко не все, что запланировал", – написала артистка.

По словам певицы, внутренний ребенок часто проявляется в экстренных ситуациях.

"Возможно, своих внутренних детей нужно слышать и удовлетворять их желания. Мне 30 и сейчас я могу сказать, что очень хорошо общаюсь с ребенком внутри. Четко понимаю его желания, обиды, поведение и понимаю реакцию на жизнь. Мы дружим", – отметила alyona alyona.