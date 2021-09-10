alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео

"Давайте на чистоту: вы хоть раз замечали украинских артистов в мировых топах? Spotify? Apple Music? SoundCloud? Я тоже нет. И эта проблема меня беспокоит настолько, что вы даже не представляете. Как мы, украинцы, еще ни разу не залетели в топы к Билли Айлиш и Трэвису Скотту? Как? Мы же потомки таких мировых и значимых людей, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Петр Чайковский, Николай Лысенко, Соломия Крушельницкая, их знает почти весь мир", – написала 30-летняя певица.

Рэперша убеждена, что рано или поздно украинские музыканты "выйдут на мировой уровень".

"И в Европе и Америке будут слушать нашу украинскую музыку. Точно так, как весь мир услышал "Шум" от Go-A. Но нужно же двигаться к этому "рано или поздно", нужно заявлять о себе, показывать себя и свое творчество миру!" – убеждена alyona alyona.

К посту певица прикрепила свое видео, на котором исполняет рэп в купальнике и ярко-оранжевой накидке.