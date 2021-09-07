"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья

"Познакомились мы случайно на некоторых наших мероприятиях. А так как он тоже ведет блогерскую деятельность, мы приглашали его в нашу команду, чтобы генерировать идеи для новых треков. И все – я его увидела... Только это было в ноябре, а встретились мы на кофе в январе. В определенных кругах он известен. Я не скажу, что он блогер-миллионник, но скажу, что он намного меня младше", – резюмировала артистка.

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

Журналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис. 2 сентября в эфире канала "Украина" артистка заявила, что ее избранник на самом деле родом из Запорожья.

3 сентября певица сообщила, что они с возлюбленным будут жить вместе. Певица также обнародовала совместное фото, но не стала показывать лицо Дениса.