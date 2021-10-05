Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2021
 
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"Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня". Бойфренд alyona alyona рассказал, кто был инициатором их отношений

 
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В начале сентября alyona alyona завила, что будет жить вместе со своим возлюбленным
В начале сентября alyona alyona завила, что будет жить вместе со своим возлюбленным
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Бойфренд украинской певицы alyona alyona, рэпер Yoxden 1 октября в эфире канала Live заявил, что инициатором их отношений был не он.

"Она меня [схватила], – заявил артист.

"А все же тебя alyona alyona зацепила?" – уточнила у него ведущая шоу "Викриття. Післямова".

"За что зацепила? Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня, ну а я не против", – отметил yOxDeN.

"Много людей скажут, что он вцепился за ее популярность и будет за счет этих отношений подписчиков себе собирать?" – возразила артисту ведущая.

"Мне это на руку. Все так думают. Главное, чтобы alyona alyona  не знала, а мне нормально", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника, а 3 сентября заявила что они с возлюбленным будут жить вместеalyona alyona все это время скрывала лицо своего возлюбленного, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с ним на светском мероприятии.

Теги: семья, певица, рэпер, alyona alyona
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