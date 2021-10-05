  "Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня". Бойфренд alyona alyona рассказал, кто был инициатором их отношений

В начале сентября alyona alyona завила, что будет жить вместе со своим возлюбленным Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Она меня [схватила], – заявил артист.

"А все же тебя alyona alyona зацепила?" – уточнила у него ведущая шоу "Викриття. Післямова".

"За что зацепила? Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня, ну а я не против", – отметил yOxDeN.

"Много людей скажут, что он вцепился за ее популярность и будет за счет этих отношений подписчиков себе собирать?" – возразила артисту ведущая.

"Мне это на руку. Все так думают. Главное, чтобы alyona alyona не знала, а мне нормально", – заявил он.

ВИДЕО