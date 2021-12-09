alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье

alyona alyona сообщила о романе с Yoxden в феврале 2021 года Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Это первые совместные фото пары в микроблоге артистки, где видно лицо ее возлюбленного – ранее она публиковала фото, на которых были запечатлены только части тела Yoxden.

На новых фото певица изображена в черном белье и распахнутом халате тигровой расцветки. alyona alyona во время съемки сидела на коленях у своего избранника с широко расставленными в стороны ногами, повернувшись к нему лицом.

"Я хочу всем вам представить Дениса. Это очень творческий, веселый, креативный и провокационный парень", – написала артистка.

Певица отметила, что за 10 месяцев их отношения стали только крепче.

"Наши отношения выдержат любые испытания", – заявила alyona alyona.

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