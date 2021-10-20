Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2021
 
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"Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео

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alyona alyona и Yoxden в сентябре стали жить вместе
alyona alyona и Yoxden в сентябре стали жить вместе
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Возлюбленный украинской певицы alyona alyona, блогер и исполнитель Yoxden 20 октября на своем канале в YouTube выпустил новый трек "Бешкетник".

В ролике артист позирует на капоте иномарки и разбрасывает вокруг себя долларовые купюры.

ВИДЕО
Видео: yOxDeN / YouTube
Контекст:

14 февраля 2021 года alyona alyona сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника, а 3 сентября заявила что они с возлюбленным будут жить вместе.

alyona alyona некоторое время скрывала лицо и имя своего возлюбленного, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии.

Теги: видео, клип, alyona alyona, Yoxden
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